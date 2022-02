Rouen. Près de Rouen, un homme condamné pour des vols à la roulotte

C'est le 3 mai 2018 qu'une patrouille de police interpelle Damien Blanquet, 29 ans, alors qu'il est pris en flagrant délit de tentative de vol dans des voitures stationnées à Montville (Seine-Maritime). Il n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il reconnaît que 17 véhicules ont vu sa visite depuis le 27 avril 2018. Interpellé et placé en garde à vue, il explique qu'il préfère voler que mendier car, ayant perdu son emploi, il dit avoir besoin d'argent pour manger.

Il éprouve de la honte

"L'occasion s'est présentée, je l'ai saisie", se contente-t-il de dire à la barre, lors de l'audience du lundi 4 juin. Il avoue ne pas être fier de ses actes et éprouve de la honte. Son casier judiciaire fait déjà mention de huit condamnations pour vols et recel, la dernière en date remontant en mars 2016, plaçant ainsi son auteur en situation de récidive légale après plusieurs peines d'emprisonnement déjà prononcées. Pour le ministère public, "le prévenu n'a fait aucun effort pour se réinsérer". Sa défense rétorque que le mis en cause "a cédé à la facilité sans réfléchir". À l'issue de ses délibérations, le tribunal le reconnaît coupable des délits qui lui sont reprochés, le condamne à une peine d'emprisonnement d'un an ferme et prononce son maintien en détention.

A LIRE AUSSI.

Calvados. Jugé pour trois délits, il écope de 23 mois de prison ferme

La prison en dernier recours : Macron dévoile une révolution des peines

Normandie : il filme des femmes dans les vestiaires de la piscine

Primes en liquide: Guéant condamné en appel à deux ans de prison dont un ferme

Tron, Merah: l'avocat Eric Dupond-Moretti, le colosse des assises