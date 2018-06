Cette Caennaise part un an au chevet des enfants du Mékong

Romane Châtelet est un "Bambou". C'est le nom que donne l'association Les Enfants du Mékong à leurs bénévoles. "On peut plier mais on ne rompt pas". Cette jeune Caennaise part le mercredi 25 juillet 2018 pour 13 mois de volontariat. "J'avais vraiment envie de donner un an de ma vie aux autres". Elle sera chargée de coordonner une quinzaine de programmes de parrainage et de projets de développement pour l'ONG. "Je suis basée à Bangkok mais je vais bouger dans le sud de la région également".

Une aventure enrichissante

Son objectif est de visiter les différents foyers pour jeunes et réfugiés pour évaluer les besoins en termes d'infrastructures notamment. "Je dois également assurer les liens entre personnes qui veulent parrainer des enfants et les jeunes sur place", explique cette juriste de formation. Des recherches de parrainages qui permettent de financer l'accès à l'éducation. "Je vais être aux contacts des enfants et de familles constamment. Je pense que cette aventure va être enrichissante. Je voulais quitter ma routine pour une expérience qui a du sens". Du sens pour ce "bambou" mais aussi pour les jeunes qu'elle va rencontrer. "Pour les filleuls c'est énorme de savoir que des gens pensent à eux".

Pratique. Pour parrainer un enfant ou simplement faire un don : www.enfantsdumekong.com