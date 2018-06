Bonne table à Rouen : les saveurs espagnoles de La casa de las tapas

Après les orages et les pluies de ces derniers jours, pourquoi ne pas mettre un peu de soleil dans les assiettes ? Direction donc La casa de las tapas, qui s'est installée dans la rue Molière à Rouen (Seine-Maritime). Dans la grande salle toute en longueur, la décoration mêle éléments kitsch, matériaux de récupération et affiches de fêtes du Sud-Ouest.

Tapas et cuisine à l'espagnole

La carte reflète cette influence avec tout un choix de tapas à grignoter et de plats qui sentent bon le soleil et les épices. En entrée, alors que mes collègues optent pour les beignets de calamars ou les fritures de poissons, je me régale avec une terrine au piment. Pour le plat, place à une brochette de viande qui mêle bœuf tendre et chistorra, une saucisse bien épicée. Pour accompagner le tout, des champignons, courgettes et poivrons grillés et une portion de patatas bravas, ces pommes de terre à l'espagnole servies avec une sauce relevée. Dans l'assiette de mon voisin, le rouget semble tout aussi bon.

Pour le dessert, enfin, alors que certains préfèrent les classiques crumbles ou moelleux au chocolat, je m'aventure dans une crème au chocolat au piment d'Espelette. Le mélange est étonnant mais le bon dosage des épices permet de mettre en avant le goût du chocolat. Accompagné d'un verre de sangria bien fraîche, ce déjeuner à la sauce espagnole est une franche réussite pour 20€.