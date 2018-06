Coupe du Monde de football : des Caennais créent leur propre site

C'est une idée qui est née en 2014, lors de la précédente édition du Mondial de football. Aurélien Renault a 26 ans et il habite à Caen (Calvados). Il aime écrire et décrypter les matchs, c'est ce qui lui a donné envie de se lancer dans l'aventure. "En 2014, un ami à moi a créé le site coupedumonde2014.net et je l'ai rejoint" raconte-t-il. "On a fait 17 millions de vues et j'ai eu une vraie révélation professionnelle." Depuis, il y a eu l'Euro 2016, et l'envie de perpétrer le mouvement. "Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour la Coupe du monde 2018." Aurélien a donc créé son propre site web, entièrement dédié à l'édition 2018 du Mondial de football. Coupedumonde2018.net, tel est le nom de l'interface qui présente l'actualité des joueurs, les calendriers, résultats et résumés des matches de la compétition. Mais l'essence même du site va au-delà. "On voulait proposer quelque chose d'original. On va surtout faire des articles décalés, humoristiques et accessibles. L'objectif c'est d'aller chercher ce que les gens veulent voir."

Un fonctionnement professionnel

Journaliste dans la vie, Aurélien a déjà l'esprit d'équipe. C'est donc naturellement que sa rédaction se réunit chez lui, dans sa chambre et dans son salon, aménagés pour l'occasion. "Il y a deux télés dans le salon pour suivre plusieurs matches. Ma chambre sert aussi de studio radio pour enregistrer des podcasts." Ironie du sort, 23 collaborateurs sont de la partie, dont cinq filles. Comme les joueurs, ils viennent d'horizons différents tels que Marseille, Lille, Paris, Annecy. "On a un fonctionnement assez professionnel et on essaye d'avoir une vraie rigueur dans les sources qu'on utilise."

Et même si le site est alimenté par des collaborateurs français, il a vocation à s'étendre à l'international. "On est déjà en contact avec des Tunisiens et des Algériens, l'audience commence à se diversifier et c'est bien." Bénévoles et passionnés, cela leur donne aussi la possibilité d'être acteurs à part entière du Mondial. "Il y a une vraie liberté de ton, des angles différents et décalés, c'est peut-être pour ça qu'on est aussi nombreux" conclut Aurélien.

Pratique. Site web https://coupedumonde2018.net/