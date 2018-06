Découvrez "On" le nouveau clip de Joyce Jonathan

"Ca ira", "Le bonheur" ou même "Caractère", vous avez surement déjà entendu un des tubes de Joyce Jonathan. Là voici de retour avec "On". Et une chose est certaine, la chanteuse laisse derrière elle ses 2 années "off" (en tout cas sur la scène musicale), pour revenir en pleine forme dans la peau d'une sportive. Son nouveau clip tourné à Paris nous emmène en footing le long de la Seine ou encore en salle de sport face au punching-ball et lors d'une séance fitness.

Cette chanson déploie une énergie que nous retrouvons sur ces images. Ici se mettre sur "On" nous dit en quelque sorte "soyez prêts à affronter tout ce que la vie vous réserve".

Il ne vous reste plus qu'à enfiler votre tenue de sport, Joyce sera votre coach sur cette séance.

Le nouvel album de Joyce Jonathan devrait voir le jour début Octobre cette année. Avant cette sortie un autre événement vous attend : sa venue pour la prochaine édition du Tendance Live vendredi 15 Juin à Granville. Un concert gratuit qui ne manquera pas de rythme et de jolies voix. De notre côté les voyants sont au vert ou plutôt sur "On".