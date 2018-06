Forum mondial Normandie pour la Paix : demandez le programme !

Diplomates, philosophes, femmes et hommes politiques, chercheurs du monde entier vous donnent rendez-vous à Caen (Calvados) le jeudi 7 et le vendredi 8 juin 2018 pour le premier Forum mondial pour la Paix.

Organisé par la Normandie, ce Forum mondial consiste en deux jours de débats, de conférences et d'ateliers sur le thème de "Mondialiser la Paix, Nouvelles Guerres, Nouvelle Paix". L'événement fait aussi écho aux commémorations du Débarquement en Normandie.

De nombreuses personnalités sont attendues sur place, à l'image de Ban Ki-moon, Ancien Secrétaire Général de l'ONU.

Quatre grandes conférences et 23 débats

Les personnalités invitées à s'exprimer à la tribune analyseront "les différentes formes de conflits contemporains et leurs nouvelles causes, rapporte la Région dans un communiqué. Les conférences plénières donneront à réfléchir aux processus qui mènent aux affrontements pour tenter de définir des moyens d'action possibles pour une paix durable."

Quatre grandes conférences sont prévues :

• "Conflits, tensions et violences contemporaines : l'état du monde." Cette conférence d'ouverture présentera l'évolution du concept de guerre et dressera un état des lieux des conflits actuels.

• "Terrorisme et nouvelles violences : comment faire face ?" Témoignages d'acteurs politiques et civils à propos des actes terroristes récents et des nouvelles formes de violences.

• "Aux origines des conflits de demain, quels facteurs de déstabilisation ?" Raréfaction des ressources, montée des eaux, accroissement des inégalités, augmentation du prix des matières premières, déséquilibres économiques… Quelles sont les nouvelles causes des conflits d'aujourd'hui et de demain ? Autour de Ban Ki Moon, ancien secrétaire général des Nations Unies, cette conférence donnera les clés de compréhension des grands déséquilibres actuels qui peuvent conduire à la guerre.

• "Définir une nouvelle Paix." La paix ne doit plus être assimilée à un simple état de non-guerre entre deux nations mais doit désormais faire référence à un processus en perpétuelle évolution. Œuvrer à un développement durable est indissociable de la quête d'une paix, elle aussi durable.



Le lieu où se dérouleront ces conférences peut accueillir 1 000 personnes.

Au total, 23 débats vont être organisés devant un public allant de 40 à 150 personnes : "Quel droit international face aux nouveaux conflits ?", "Journalisme de guerre : comment raconter l'indicible ?" ou encore "Quelles solutions pour un nouvel État libyen ?"

Village pour la Paix, ateliers, concert

Des ateliers géographiques et thématiques sont aussi prévus au programme, comme la dissuasion nucléaire, le journalisme de guerre, les enfants soldats ou encore les nouvelles armes ou menaces.

Durant ces deux jours, un Village pour la Paix est installé à l'Abbaye aux Dames. Il s'agit d'un espace de rencontre, d'exposition et d'information sur les initiatives pour promouvoir la paix dans le monde. De nombreuses organisations non-gouvernementales seront présentes, comme Médecins du Monde et la Croix-Rouge française.

800 jeunes devraient également participer à un programme européen d'éducation aux Droits de l'Homme.

Le Forum mondial pour la Paix sera clôturé par un concert de Youssou NDour à Omaha Beach. Un événement visant à soutenir "la candidature des "Plages du Débarquement, Normandie 1944" à l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO", précise la Région.

Du jeudi 7 et vendredi 8 juin 2018, à l'Abbaye-aux-Dames à Caen. Gratuit. Programme détaillé et inscriptions sur : www.normandie.fr