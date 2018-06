A Caen, la réalité virtuelle au service de la recherche médicale

Arthur Maneuvrier est chercheur en neurosciences à l'université de Caen (Calvados). Il expérimente depuis plusieurs mois un test psychologique avec un casque de réalité virtuelle. L'objectif à terme est de pouvoir travailler sur les maladies telles que Parkison ou Alzheimer avec cette avancée technologique.

Dans son bureau de la Maison de la recherche en sciences humaines (MRSH) de Caen (Calvados), Arthur Maneuvrier, chercheur en neurosciences, manie la réalité virtuelle comme personne. "J'ai besoin d'une centaine de participants en bonne santé entre 18 et 45 ans pour valider mon expérimentation", explique-t-il. Il ne lui manque qu'une dizaine de personnes pour terminer.

Vers un diagnostic précis de Parkinson ou Alzheimer ?

Depuis près de deux mois, il travaille sur une expérience de neuropsychologie en réalité virtuelle. Le principe est simple. Un premier "cobaye" va réaliser un test avec un jeu de cartes sur lequel se trouvent des formes géométriques et qui répond à une certaine logique. Une fois le test terminé, un deuxième "cobaye" va réaliser le même test mais avec un casque de réalité virtuelle. "Le but de l'expérimentation est de valider un test de neuropsychologie classique évaluant la flexibilité mentale et l'inhibition couramment utilisé dans le diagnostic de pathologies psychologiques, psychiatriques et neurologiques."

Le test en réalité virtuelle. - capture d'écran

Le but ultime de l'expérience est d'associer le test neuropsychologique, une fois validé, avec l'analyse de la marche grâce à un tapis roulant. L'analyse des troubles de la marche, combinée aux résultats au test neuropsychologique pourra, dans le futur, devenir un moyen de diagnostic très précis des maladies telles que Parkinson ou Alzheimer, et ouvrir des pistes de recherches sur l'utilisation de la réalité virtuelle dans la recherche médicale.