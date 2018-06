Caen la mer : la grève dans les piscines se poursuit

Les perturbations dans les piscines de Caen la mer (Calvados) devaient se terminer jeudi 31 mai 2018. Le mouvement a finalement été reconduit jusqu'au 30 juin.

Il faut beau et chaud et pourtant, il vaut mieux s'y prendre à deux fois et vérifier avant de se rendre dans les piscines de Caen la mer (Calvados). Les perturbations dues à un mouvement de grève des maîtres nageurs sauveteurs devaient se terminer jeudi 31 mai 2018. Le mouvement a été reconduit pour un mois encore, jusqu'au 30 juin.

Ainsi dimanche 3 juin 2018, la halle d'activités du stade nautique Eugène Maës est fermée tout comme l'a été le bassin de 25 mètres pendant une heure, de 14 heures à 15 heures.

Pratique. Stade nautique Eugène-Maës : 02 31 30 47 47; Piscine Chemin Vert : 02 31 73 08 79; Piscine Montmorency : 02 31 95 69 00; Piscine Grâce de Dieu : 02 31 52 19 78