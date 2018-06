Manche : Pierre de Castellane, maire d'Annoville est décédé

Dimanche 3 juin 2018, le président du conseil départemental de la Manche, Marc Lefèvre, a annoncé la mort de Pierre de Castellane, maire d'Annoville et conseiller départemental du canton de Quettreville-sur-Sienne.

"C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris ce jour la disparition de Pierre de Castellane". C'est en ces termes que Marc Lefèvre, président du conseil départemental de la Manche, a annoncé le décès de Pierre de Castellane, à 58 ans.

À l'origine des "Rencontres du patrimoine"

Maire d'Annoville depuis 2014 et conseiller départemental du canton de Quetreville-Sur-Sienne depuis 2015, il est à l'origine des "Rencontres du patrimoine" dont la deuxième édition se déroule du vendredi 8 au dimanche 10 juin au Haras de Saint-Lô.

"Le patrimoine de la Manche perd aujourd'hui un de ses plus fervents passionnés, l'un de ses plus remarquables serviteurs. Respecté, infatigable, éternel actif, il savait vous convaincre, avec éloquence ou parfois avec discrétion mais toujours avec compétence et sincérité".