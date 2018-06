A Caen, les professionnels de santé s'organisent pour les personnes avec un handicap

Mercredi 30 mai 2018, la ville de Caen (Calvados) et 31 établissements de santé et associations ont signé la charte Romain Jacob. L'objectif est de faciliter l'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap.

L'union fait la force, surtout lorsqu'il s'agit de handicap. Mercredi 30 mai 2018, la ville de Caen (Calvados) et 31 professionnels de santé et associations de la ville ont signé la charte Romain Jacob. Elle a pour objectif de faciliter l'accès aux soins pour les personnes vivant avec un handicap.

"Il faut travailler pour coordonner nos moyens", explique le professeur François Leroy, président de l'association Réseau des services pour une vie autonome Normandie (RSVA). Tout le monde est concerné dès lors qu'on touche au handicap. Que l'on soit l'hôpital, que l'on soit en ville, médecins, kinés, familles… on est tous dans la même barque."

Douze engagements

Douze engagements sont prévus dans cette charte avec notamment la coordination des parcours de santé, faciliter l'accès aux soins ambulatoires, améliorer la réponse aux urgences et faire en sorte que les personnes handicapées et les aidants se sentent mieux écoutés pour une prise en charge plus rapide. "En France moins de 50 % des personnes handicapées abandonnent leurs soins à cause des difficultés. C'est mieux mais ça n'est pas suffisant", explique Pascal Jacob, président de l'association Handidactique.

"On est en train de faire le recensement de tout ce qui se fait dans les établissements de santé à Caen. On a un savoir-faire mais on a du mal à le faire savoir", ajoute François Leroy. L'Agence régionale de santé Normandie fait également partie des signataires. Un comité de pilotage régional composé de professionnels de santé doit traiter de l'accès à la prévention et à la promotion de la santé pour les personnes handicapées.