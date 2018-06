Des larmes et des fleurs blanches aux obsèques de Maëlys en Isère

"Maëlys, une étoile de plus brille dans le ciel" : plusieurs centaines de personnes ont rendu samedi un hommage plein d'émotion à la fillette, lors de ses obsèques à La-Tour-du-Pin (Isère), neuf mois après sa disparition, qui avait bouleversé la France.

Peu avant 14H30, les parents de Maëlys et leurs proches, précédés par le cercueil blanc, ont pris place dans l'église Notre-Dame-de-l'Assomption, tandis que les hauts-parleurs diffusaient la chanson de Louane "Si tu étais là".

L'édifice ne pouvant contenir plus de 400 personnes, la cérémonie de près d'une heure, présidée par l'évêque de Grenoble Mgr Guy de Kerimel, a été retransmise sur le parvis via un écran géant, où l'on pouvait lire : "Maëlys, une étoile de plus brille dans le ciel".

Venus parfois de loin témoigner leur soutien, quelque 200 personnes de tous âges, certaines tenant un ballon blanc à la main, ont écouté la cérémonie dans le recueillement.

Les parents du caporal Arthur Noyer, que le meurtrier présumé de la fillette Nordahl Lelandais reconnaît aussi avoir tué, avaient tenu à être présents.

"Neuf mois que nos vies sont brisées", a déclaré en larmes Jennifer Cleyet-Marrel, la mère de Maëlys, au début de la célébration. "J'ai partagé neuf ans de bonheur à tes côtés. Ton absence laisse un grand vide en moi. Maëlys, je ne souffre plus maintenant : quand je regarde le ciel, je sais qu'une étoile veille sur nous", a-t-elle dit.

"Tu étais joyeuse, pleine de vie", a enchaîné son père, Joachim de Araujo. "Il reste les beaux souvenirs. Il y a toujours ta place à la table familiale".

Résidant dans le Jura, tous deux ont pourtant choisi d'enterrer leur cadette dans ce bourg de 8.000 habitants, où ils ont des attaches familiales et dont leur avocat, Me Fabien Rajon, est le maire. C'est à une vingtaine de kilomètres de là, à Pont-de-Beauvoisin, que la fillette avait disparu lors d'une soirée de mariage, le 27 août.

"La France entière a été bouleversée par la disparition de Maëlys, par la douleur de ses parents", a déclaré Mgr de Kerimel. "Cette douleur, nous la partageons".

"La meilleure soeur au monde"

"Tout au long de ces neuf mois, tant de larmes ont coulé sur nos joues et elles continueront tout au long de notre vie", a dit, émue, la grand-mère de la fillette, que Lelandais a reconnu avoir tuée "accidentellement". "Repose en paix, princesse", a-t-elle ajouté.

Également très digne, sa soeur Coline a pris la parole pour "dire au revoir" et "je t'aime" à la "meilleure soeur au monde". "Avec toi, je me sentais bien (...). Tu disais que tu voulais devenir agricultrice ou footballeuse comme Cristiano Ronaldo. J'ai eu beaucoup de chance de t'avoir dans ma vie".

Maëlys devait ensuite être inhumée "dans l'intimité" dans le cimetière de la commune.

Les abords de l'église avaient été interdits de stationnement dès 8H00 et fermés à la circulation. Les habitants, seuls ou en famille, avaient déposé des gerbes blanches sur les marches et signé les registres de condoléances.

L'un d'eux, Sébastien, 45 ans, a déclaré être venu "rendre hommage à Maëlys", car "très touché par ce drame" qui "peut arriver à tout le monde (...). C'est une étape importante pour la famille. Ils vont enfin pouvoir l'enterrer", avait ajouté cet habitant de La-Tour-du-Pin.

Catherine, 56 ans, dont la fille a été "assassinée" avait également voulu "témoigner (de son) soutien à la famille. Je veux être là pour elle. Ce sont des choses qui ne devraient pas arriver".

