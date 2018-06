Caen : des talents normands exposés à la boutique Éphémère Yellow

Le vendredi 25 mai 2018 à Caen (calvados), la nouvelle boutique éphémère Yellow a ouvert ses portes.

Yellow, nouveau pop-up store dans le centre-ville de Caen (Calvados) dévoile les talents de créateurs normands du vendredi 25 mai au samedi 23 juin 2018.

Des dénicheuses de talents

À l'origine de ce projet éthique, trois jeunes femmes, elles-mêmes créatrices. Adeline Marguier, Marine Coëdel-George et Anne-Emmanuelle George se sont rencontrées sur le marché de Bayeux l'été dernier et se sont lancées dans ce projet de boutique éphémère. "Nous sommes des dénicheuses de talents", s'amuse Adeline, créatrice de la marque Collection Mojo.

18 créateurs exposent leurs articles dont Belette et Miton, LMK, Alice Réveillez et Recycl' et bois. "Nous exposons uniquement nos plus grands coups de cœur", précise Adeline. Une adresse à ne pas louper pour dénicher des bijoux, créations végétales, meubles vintage, vaisselle, savon bio ou encore du thé à base de plantes sauvages cueillies à la main. Les trois talentueuses jeunes femmes pensent déjà à "l'après Yellow" et souhaitent rouvrir une boutique éphémère d'ici la fin de l'année.

Pratique. 25 Boulevard du Maréchal-Leclerc 14000 Caen. Ouvert le lundi de 14 heures à 19 heures et du mardi au samedi de 10 heures à 19 heures. Du vendredi 25 mai au samedi 23 juin 2018.