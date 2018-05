Kino D-Day : un appel à scénarii pour une production normande

Landing production et le cinéma d'art et d'essai Lux de Caen (Calvados) sont à la recherche de cinq réalisateurs qu'ils vont soutenir pour la création des courts-métrages sur le thème "Normandie pour la Paix".

C'est un évènement unique en son genre : cinq réalisateurs du monde entier vont venir réaliser des courts-métrages sur le thème de la "Normandie pour la Paix". Encore en gestation, le projet lance officiellement son appel à scénario le mercredi 6 Juin 2018 à l'occasion de la commémoration du débarquement allié en Normandie (Calvados). L'annonce des résultats de l'appel sera le dimanche 11 Novembre 2018, clin d'œil à la manifestation du 11 Novembre 1940 à Paris, durement réprimée par les forces nazies.

À l'origine de cette initiative, Igor Futterer, de Landing Production. Cet auteur dramatique, primé par l'association Beaumarchais et le ministère de la Culture, avance avec une idée fixe en tête : "j'essaie de promouvoir l'idée, rare dans les films sur la seconde guerre mondiale, que tuer quelqu'un n'est pas forcément un acte héroïque".

"Tuer quelqu'un n'est pas un acte héroïque"

Ce fil conducteur sera l'un des critères principaux pour la sélection des cinq scénarii. Autre point d'importance, la recherche de nouveaux points de vue, "Nous cherchons des réalisateurs, mais aussi des réalisatrices, un français et quatre étrangers, tout les réalisateurs sélectionnés seront de nationalités différentes".

En dehors de ces réalisateurs, la production sera "100 % normande", promet le producteur : "Nous allons fournir tous les moyens techniques et humains aux réalisateurs pour qu'ils mènent à bien leur projet. Ce sera forcément des équipes normandes, le lieu de résidence et de création des courts-métrages sera au château de Caen, et le montage financier est soutenu par la collectivité territoriale."

Le jury qui notera les courts-métrages sera constitué de douze personnes, avec notamment le directeur du château de Caen, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, Yannick Reix du Café des images… et même quatre personnes du public du Lux, sélectionnées par un appel à candidature.

La projection des cinq courts-métrages aura lieu le 1er Juin 2019 au Château de Caen.