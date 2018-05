Le vieux Gréements, emblème de Grandcamp-Maisy, a fait peau neuve

Samedi 2 juin 2018, la Grancopaise, plus vieux gréement de Normandie, sera remis à l'eau dans le port de Caen (Calvados) après deux mois de travaux.

Une fois n'est pas coutume, le vieux gréement la Grandcopaise a quitté son port d'attache de Grandcamp-Maisy (Calvados) pour passer les deux derniers mois à Caen. Dans les entrepôts du port, ce bateau classé a fait peau neuve. Ce jeudi 31 mai 2018, les bénévoles s'activent pour donner la touche finale avant la mise à l'eau qui doit avoir lieu samedi 2 juin 2018.

Un bateau classé

Une restauration qui suit un long travail de remise en état entamé dans les années 1990, lorsque l'association désormais en charge de son entretien le reprend en main. "Ça fendait énormément le cœur des Grandcopais et Grancopaise de voir ce bateau s'enfoncer tous les jours un peu plus dans le port", se souvient Jean-Jacques Ameline, président de l'association en charge

Une cinquantaine de bénévoles ont donc, "avec passion, dynamisme et bonne humeur", et surtout avec l'aide d'un charpentier marin, restauré ce "plus grand vieux gréement normand et classé monument historique". Ils viennent, cette semaine, de remettre en état la bôme (grande barre couchée qui permet d'orienter les voiles).

Après sa remise à l'eau, la grand-voile sera à nouveau hissée sur la Grancopaise qui pourra reprendre ses promenades en mer et voguer au large de Grandcamp-Maisy.