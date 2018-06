Le nouvel album de DJ Snake est en préparation

Le Français DJ Snake a choisi Twitter pour annoncer d'un simple message que son nouvel album était "en route".

L'artiste ne révèle aucun détail mais cette annonce satisfera temporairement les fans qui attendent le successeur de l'album "Encore" depuis 2016.

New Album on the way. — DJ SNAKE (@djsnake) 28 mai 2018

Cette révélation arrive près d'un mois après la sortie du clip de "Magenta Riddim", un extrait du futur album. Interscope Records avait alors fait savoir que d'autres nouveautés étaient dans les tuyaux.

Si le nouvel album est conçu sur le modèle d'"Encore", auquel ont notamment collaboré Skrillex, Justin Bieber, Travis Scott, Young Thug, Swiss Beatz ou encore Migos, les fans peuvent s'attendre à de prestigieuses collaborations.

Cet été, DJ Snake participera à de nombreux festivals. Il sera à Ultra Singapore à la mi-juin, puis en Amérique du Nord et en Europe. De nombreux concerts sont notamment prévus à Las Vegas et en France, comme au festival Rock in Evreux le vendredi 29 juin 2018.