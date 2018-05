Normandie : Weem invente une cabine connectée pour travailler

Le 31 mai 2018 à 16:30 Par : Amaury Tremblay

Installée à Petit-Quevilly (Seine-Maritime), l'entreprise Weem a créé une cabine connectée permettant de s'isoler pour travailler. Elle lance la commercialisation jeudi 31 mai 2018, en participant à In Normandy à Deauville (Calvados), et espère conquérir gares, aéroports et centre commerciaux.