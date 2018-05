Des smoothies pour sensibiliser au gaspillage alimentaire

Le Smédar et l'association Saveurs et Savoirs proposaient des smoothies aux passants mercredi 30 mai 2018 dans le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime). Des smoothies un peu particuliers car ils sont composés de fruits abîmés. L'objectif de l'action est de sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Place du Vieux-Marché à Rouen (Seine-Maritime), un groupe de personnes en t-shirt bleu ou tablier beige accostent les passants, mercredi 30 mai 2018. Leur offre : des smoothies jaunes et roses.

Les fruits abîmés ont été récupérés chez Biocoop et Alternoo. - Noémie Lair

À l'occasion de la semaine européenne du développement durable, le Smédar, Syndicat mixte d'élimination des déchets dans l'agglomération de Rouen et à Dieppe et l'association Saveurs et Savoirs se mobilisent mercredi 30 mai et samedi 2 juin 2018. C'est la troisième année que ces organismes travaillent ensemble.

"On peut réutiliser les fruits abîmés"

Six employés du Smédar se relayent pour "sensibiliser les passants contre le gaspillage alimentaire", explique Tony Jolibis. "Le message qu'on aimerait faire passer c'est qu'on peut réutiliser les fruits abîmés, pour éviter de les jeter."

Avec ces fruits, l'association Saveurs et Savoirs confectionnent des smoothies.

Reportage :

"C'est délicieux !", s'exclame Guillaume Leblond, ajoutant que "c'est une bonne idée" mais que ce n'est pas la seule puisqu'il fait lui-même des tartes aux pommes et d'autres recettes avec ses fruits abîmés.

Échanger les idées, c'est justement aussi le but de l'animation et puis "ça nous permet ensuite de discuter avec les passants du tri des déchets, le tri à la source, le recyclage, etc.", raconte Tony Jolibis.

Pratique. Samedi 2 juin 2018, de 10 à 17 heures, place du Vieux-Marché à Rouen.