De quel bois Alençon se chauffe…

L'énorme chaudière au bois qui va alimenter le réseau urbain d'Alençon (Orne) est arrivée le mercredi 30 mai 2018. Elle entrera en fonction à l'automne 2018.

La mise en place de la nouvelle chaudière du réseau urbain d'Alençon. - CUA

Les travaux de couverture vont maintenant pouvoir débuter sur le bâtiment de la chaufferie, situé près du lycée Alain.

La chaudière mise en place dans sa chaufferie. - CUA

Le déploiement du réseau à travers les rues de la ville est dans sa phase ultime. Prévision des travaux : Rue de l'Écusson et Rue Fromentin jusqu'à fin juin 2018. Chemin de Maure (qui sera en sens unique) à partir du lundi 4 juin 2018. Parking de la Dentelle/Rue de Bretagne du lundi 11 au vendredi 22 juin 2018. Rue de Bretagne (entre le n°18 et la rue Candie) du lundi 11 juin à fin juillet 2018. Sur le giratoire Boulevard Mézeray/Chemin de Maure/Boulevard du 1er Chasseur entre le lundi 9 juillet et le vendredi 20 juillet 2018. Rue Candie du lundi 20 août à fin septembre 2018. Rue Anne-Marie-Javouhey-de fin août à fin septembre 2018.