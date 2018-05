L'État finance une étude sur l'ancienne décharge Dollemard au Havre

L'ancienne décharge Dollemard au Havre (Seine-Maritime) rejette ses déchets dans la mer depuis le milieu des années 90. La pression des associations écologiques est telle que la mairie envisage de retirer complètement les anciens déchets. Ce qui n'est pas sans poser de problèmes. Une étude pour déterminer la meilleure technique à utiliser sera en partie financée par l'État.

L'ancienne décharge de Dollemard au Havre (Seine-Maritime) surplombe les falaises. Il s'agissait d'une décharge privée qui a fonctionné des années 60 jusqu'en 1995. Elle a continué à fonctionner illégalement jusqu'au début des années 2000. Le site est composé essentiellement de gravats et de plastiques. Depuis sa fermeture, de nombreux déchets s'en échappent pour se retrouver dans la mer. Toutes les semaines, via l'association Aquacaux, ces déchets sont ramassés (pour un coût annuel de 30 000 euros) mais cela ne suffit pas. La pression des associations écologistes est forte.

• A lire aussi. L'ancienne décharge du Havre déverse toujours ses déchets à la mer



400 000 tonnes de déchets

En 2011, la ville du Havre avait réalisé une première étude pour faire un diagnostic. La décharge contiendrait 400 000 tonnes de déchets. C'est l'érosion de la falaise qui pousse les détritus sur la plage. Le rapport préconisait de retirer entièrement les déchets (avec le risque que la falaise ne supporte pas les véhicules de chantier) ou de réaliser un mur pour empêcher que les déchets s'échappent.

Écoutez Marc Migraine, l'adjoint au maire du Havre en charge de l'environnement :

Déterminer comment enlever les déchets

Devant la pression des associations écologistes et l'enjeu environnemental, la municipalité du Havre souhaite enlever ces déchets. Reste à savoir quelle technique utiliser. D'où une nouvelle étude pour établir les modalités opérationnelles d'un traitement de la pollution. Cette étude qui sera financée à 70% par l'Ademe et l'Agence de l'eau Seine-Normandie débutera début 2019. L'aide de l'État a été validée par Nicolas Hulot, le ministre de la transition écologique et solidaire. La technique retenue sera connue mi-2019. Il faudra également la chiffrer. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros.