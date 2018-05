74e anniversaire du Débarquement : les festivités à Utah-Beach

le 74e anniversaire du D-Day va donner lieu à de nombreuses commémorations, expositions, rencontres et diverses animations entre Utah-Beach et Carentan-les-Marais à partir du vendredi 1er juin 2018

Un large éventail d'animations et célébrations est prévu dans la Manche dans le cadre du 74e anniversaire du D-Day avec des conférences, parachutages, hommages…

Conférence

Vendredi 1er juin 2018, à 10 heures, Théâtre de Carentan

Comprendre la bataille de Carentan, ses nombreux faits d'armes à travers une série de portraits de simples soldats, ou d'officiers américains s'étant, chacun à leur manière, illustrés sur le territoire de la bataille de Carentan. Une présentation pleine d'anecdotes et de petites histoires pour mieux comprendre la grande histoire et la complexité d'une bataille décisive pour la jonction des têtes de pont d'Omaha et d'Utah, et d'initier la bataille de Normandie dans le secteur américain du débarquement.

Entrée gratuite. Ces portraits et leurs descriptifs seront exposés à la Médiathèque de Carentan du mardi 29 mai au lundi 25 juin 2018.

Parachutages

vendredi 1er juin 2018, de 12h30 à 14h30

Temps forts des cérémonies commémoratives en Normandie, les parachutages continuent année après année d'attirer curieux et passionnés. Ils symbolisent l'assaut des forces américaines sur le Cotentin en juin 1944.

Si l'armée américaine saute traditionnellement et en masse du côté de La Fière et de son pont désormais mythique sur le Merderet, Carentan les Marais bénéficie, grâce au dévouement et au professionnalisme de l'association Round Canopy Parachuting Team présidée par Hubert Achten et Dominique Jame, de largages spectaculaires.

Depuis des avions C-47, des parachutistes en uniforme d'époque, sautent comme en 1944 sous voilures rondes. En fonction des conditions météorologiques, une ou deux rotations d'une quarantaine de parachutistes sont ainsi organisées entre Carentan et Saint-Côme-du-Mont, le long de la route historique dénommée Purple heart lane. Celle-ci est fermée à la circulation pour faciliter l'évolution de milliers de spectateurs. Les sauts sont commentés et l'attente animée par de la musique d'époque.

Un commentateur bilingue explique par le menu les dispositifs techniques de ces sauts commémoratifs et historiques hautement spectaculaires. Cette année, le C-47 arrivera en droite ligne de l'aérodrome d'Uppotery dans le sud-ouest de l'Angleterre, d'où décollèrent au soir du 5 juin 1944 les avions du 439th Troop Carrier Group chargés notamment d'acheminer les parachutistes du 506th Parachute Infantry Regiment de la 101e Airborne.

Commémorations

Vendredi 1er juin 2018, à 16h30, Le Carré de Choux est un site de mémoire situé le long de l'ancienne Route Nationale-13 qui relie Carentan à Saint-Côme-du-Mont.

Cet espace commémoratif, identifié par une stèle à la mémoire des parachutistes de la 101e Airborne, était en juin 1944, une zone typique du bocage normand, une succession de petits prés encadrés par de hautes haies. Il fut le théâtre de terribles affrontements, souvent au corps à corps, entre les parachutistes allemands et américains de la 101e Airborne parvenus, avec difficulté et au prix d'immenses pertes, à franchir les quatre ponts depuis Saint-Côme-du-Mont.

Les Américains ont livré un combat au corps à corps et à la baïonnette, pour contenir les contre-attaques allemandes dans ce secteur gorgé d'histoire et du sang de très nombreuses victimes américaines du secteur.

Le site accueille officiels civils et militaires, vétérans et troupes des armées Françaises, Américaines, Néerlandaises et Allemandes pour un moment d‘intense émotion à l'évocation de la bataille de Carentan.

La cérémonie est habituellement survolée par plusieurs avions gros-porteurs de l'US Air Force et sert de cadre à d'émouvantes remises de Légion d'Honneur aux vétérans américains. Elle se poursuit par un grand défilé des troupes et des musiques militaires en direction du Monument Signal près de la Mairie, où les personnalités déposent de nombreuses gerbes. La journée se prolonge dans la convivialité sur le port de Carentan les Marais par un verre de l'amitié géant, suivi d'un grand banquet salle du Haut Dyck. Cette soirée permet aux nombreux vétérans de recevoir l'hommage des soldats d'active et de la population Carentanaise.

Camp Arizona

Du vendredi 1er au lundi 4 juin 2018 le camp Arizona, incontournable rendez-vous des collectionneurs et reconstitueurs pour la septième année consécutive, installé en périphérie de Carentan les Marais,

Près de 300 participants et une centaine de véhicules civils et militaires sont attendus, offrant aux passionnés et aux simples curieux un point de vue et une approche unique sur la vie d'un camp militaire de l'époque.

Diverses expositions à l'échelle grandeur nature seront proposées, telles que : Position de combat, exposition médicale, Display Engineer, génie Américain, Vie de camp du GI's.

L'aspect civil sera de nouveau présent et mis en valeur par l'installation d'une rue reconstituée, mettant en scène la Croix Rouge Française, la défense passive et la vie quotidienne. Il ne faut bien sûr pas oublier les véhicules militaires et civils d'époque que chacun aura plaisir à contempler. Les soirées seront, comme les années précédentes, animées par des groupes musicaux qui rythmeront l'ambiance festive du camp.

Le dimanche 3 juin 2018 au matin, une parade de véhicules se dirigera vers le centre-ville depuis le camp, avec la traversée de Carentan les Marais et un stationnement sur la place du Grand-Valnoble pour une exposition des véhicules au public. Durant ces trois jours d'ouverture, les visiteurs auront la possibilité de se restaurer sur place.

Neuvième édition de la Liberty March

Samedi 2 juin 2018, de 8 heures à 16 heures, " Marcher là où ils ont combattu " telle est l'ambition de la marche commémorative organisée depuis sept ans par le groupe de reconstitution historique " Carentan Liberty Group " (CLG).

Les parcours proposés aux quelque 200 reconstitueurs venus de plus d'une dizaine de pays tendent avant tout à expliquer sur le terrain les détails de la bataille de Carentan ayant permis la libération de la ville. Les parcours commentés sont animés de saynètes évoquant la spécificité du lieu et des combats qui s'y sont déroulés. On y retrouve des illustrations militaires et civiles réservant une grande part à la reconstitution de la vie des populations civiles de l'époque.

Cette année, le secteur nord de la Douve sera mis à l'honneur : l'occasion d'évoquer les glorieux faits d'armes des 3/506th, 501st PIR et 327th GIR de la 101e Airborne Division. La Place de la République a été en juin 1944 le théâtre d'importantes cérémonies de remises de médailles.

Les images d'époque ont fait le tour du monde et sont emblématiques de l'histoire et de la libération de la ville. La marche du CLG y trouve chaque année sa conclusion festive et éminemment populaire avec un grand concert ponctué de commentaires historiques dans l'attente de l'arrivée spectaculaire des marcheurs. Au terme d'une marche historique d'une vingtaine de kilomètres, les reconstitueurs effectuent une entrée quasi triomphale dans Carentan accueillie par le public venu en masse. Les vétérans présents en Normandie sont installés aux premières loges et se montrent toujours très disponibles pour échanger avec le public.

Un grand moment festif, haut en couleur et toujours frappé du sceau de la dignité et du souvenir. À noter la présence cette année de plusieurs acteurs de la série Band of Brothers et de l'acteur David Mc Callum (La Grande Evasion, NCIS etc…). À 21 heures, à la salle des fêtes, un grand bal de Libération clôturera cette journée festive, riche en émotions,

Hommage Amérindien

Hommage Amérindien samedi 2 juin 2018, à 12h30

Une cérémonie Amérindienne au Monument Cole à Carentan Ségrégationniste, l'armée Américaine de la seconde guerre mondiale a longtemps refusé aux Afro-Américains le droit d'incorporer des unités " blanches ". En revanche, cette séparation ne s'appliquait pas aux Amérindiens qui se précipitèrent en nombre dans les centres de recrutement dès l'attaque de Pearl Harbor. Ils s'illustreront ensuite dans toutes les branches des forces armées des Etats-Unis d'Amérique. Au printemps 1945, il y avait 21 767 Indiens dans l'US Army : 1 910 dans la Navy, 121 dans les Coast Guards et 723 dans les Marines. Ces chiffres n'incluent pas les officiers pour lesquels il n'existe pas de statistiques valables. On enregistrait à la fin de la guerre, 71 récipiendaires Indiens de l'Air Medal, 51 Silver Stars, 47 Bronze Stars, 34 Distinguished Flying Cross, et deux Congressional Medal of Honor : Lieutenant Ernest Childers (Creek) et Lieutenant Jack Montgomery (Cherokee).

L'arme parachutiste, toute nouvelle au sein de l'US Army, ne fut pas en reste et incorpora un nombre conséquent de " Native Americans ". Ils allaient sur tous les théâtres d'opérations, prouver leur valeur combattante. Mais l'influence de la mystique amérindienne a aussi largement impacté la légende émergente de l'US Airborne. Dès ses premiers mois d'existence, la première unité parachutiste américaine, le 501ème Parachute Infantry Battalion, sous l'impulsion de chefs aussi visionnaires qu'imprégnés de culture amérindienne, allait s'inspirer des légendes et symboles de la nation indienne pour construire son identité d'unité combattante d'élite. Ainsi, son blason imaginé par la Major WP Yarborough, représentait-il un homme volant de la tribu Ojibway.

La Ville de Carentan les Marais est heureuse et fière de recevoir dans le cadre des célébrations de sa libération, 45 Amérindiens venus accompagner le vétéran Charles Normand Shay, qui a débarqué, en qualité d'infirmier, avec la première vague d'assaut de la 1st Infantry Division à Omaha Beach. Cette délégation procédera à une cérémonie traditionnelle près du Monument Cole le samedi 2 juin 2018 à partir de 12h30.

De Carentan à Bastogne, l'enfer des Ardennes

Du vendredi 15 mars au mardi 25 septembre 2018 Médiathèque de Carentan les Marais

Historiens et spécialistes s'accordent sur ce point : la 101e division aéroportée américaine, Screaming Eagles, est née en tant qu'unité combattante à Carentan. Activée en août 1942, cette division d'élite a connu son baptême du feu dans les prairies marécageuses et les bocages du sud Cotentin avec, en point d'orgue, un premier triomphe fondateur lors de la prise et de la défense de Carentan en juin 1944. Elle s'est tout aussi dramatiquement illustrée quelques mois plus tard, en décembre 1944, dans les Ardennes Belges, lors de l'encerclement de la ville de Bastogne par les troupes allemandes.

Six jours durant, les héros de Carentan vont résister à tous les assauts et bombardements allemands, avant de reprendre l'offensive et participer à l'effort allié pour briser la dernière offensive d'Hitler sur le front de l'ouest.

Carentan et Bastogne partagent ainsi un héritage commun, celui des immenses sacrifices consentis par les soldats de cette même 101e Airborne.

Forgé dans le souvenir et la gratitude, le rapprochement des deux villes s'opère naturellement et se concrétise par l'accueil à la médiathèque de Carentan d'une exposition consacrée au siège de Bastogne et à la bataille des Ardennes, la plus importante et la plus sanglante menée par l'armée américaine en Europe durant le second conflit mondial. Elle est le prolongement d'une histoire commencée à Carentan par les valeureux soldats de la 101e Airborne, que les Normands célèbrent chaque année en juin, tout comme Bastogne les honore en décembre.

Cette exposition complète ainsi la compréhension des événements qui ont participé à la libération de l'Europe, à l'établissement de la paix durable entre la France et l'Allemagne dont nous profitons aujourd'hui.

Des musées incontournables

La Baie du Cotentin rend hommage à ses libérateurs via de nombreux monuments, musées, plaques commémoratives, circuits historiques. De multiples sites et lieux de visites témoignent de cet épisode décisif de la seconde guerre mondiale et vous feront revivre ces heures terribles de la libération.

D-Day Experience – Saint-Côme-du-Mont

Sur plus de 2 500 m², un patrimoine exclusif caractérise ses deux musées : le Dead Man's Corner Museum fait découvrir le côté allemand et le D-Day Experience le côté américain du débarquement.

Cet espace muséal offre la possibilité de monter dans la carlingue d'un véritable avion C-47 pour une simulation de vol unique au monde. Sept minutes d'intenses émotions, dans les vrombissements des moteurs, des vibrations, des odeurs d'huile chaude et les fumées.

Normandy Victory Museum - Catz

Aux portes de Carentan les Marais, le Normandy Victory Museum vous fera progresser au travers des haies du bocage normand sur les lieux mythiques de la Bataille de Normandie, de la libération à la victoire. 17 scènes sur un espace de 1500 m² avec une scénographie réaliste comprenant photos et films d'époque, vous attendent (aboutissement de 30 années de recherches).

Musée d'Utah Beach – Sainte Marie du Mont

Construit en 1962, à l'endroit même où les troupes américaines ont débarqué le 6 juin 1944, le Musée du Débarquement raconte en dix séquences les évènements du Jour-J, depuis sa préparation jusqu'à son aboutissement et son succès. Grâce à un parcours chronologique complet, vous plongez dans l'histoire du débarquement et découvrez une collection riche en objets, véhicules et matériels.

Airborne Museum - Sainte Mère Eglise

Grâce à une muséographie spectaculaire et réaliste, l'Airborne Museum vous fera vivre le Jour-J aux côtés des parachutistes Américains des 82e et 101e Airborne. Découvrez une exceptionnelle collection d'objets historiques, un authentique planeur et un avion C-47 ayant participé aux opérations du Jour-J. Un film de 20 minutes retrace avec émotion la vie sous l'occupation allemande puis la libération de Sainte-Mère-Église et du Cotentin.

La Batterie de Crisbecq

La Batterie de Crisbecq propose la visite de ses 22 blockhaus aux réaménagements d'époque. Une saison 2018 riche en nouveautés avec l'ouverture au public du poste de commandement anti-aérien ainsi qu'un espace immersif. Un site historique à deux pas du secteur d'Utah Beach à découvrir.