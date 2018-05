15 ans du Centre Juno Beach : ça se fête

15 ans… ça se fête ! Du samedi 2 au dimanche 10 juin 2018, le Centre Juno Beach (Calvados) propose de nombreuses activités autour de la mémoire de Canadiens pendant la seconde guerre mondiale.

Ce week-end, le musée du Centre Juno Beach fête son 15e anniversaire avec un programme festif et varié. Pour l'occasion, Tom Wilson, prêtre anglican canadien et auteur des Prêtes pendant le Débarquement, présentera une conférence sur le thème des aumôniers pendant le Bataille de Normandie samedi 2 juin 2018 à 17 heures.

Musique, exposition et hommage

La journée se poursuivra en musique avec, à 20 h 30 à l' Esplanade Garth, un concert-anniversaire assuré par Nathalie Pena Vieira. Elle sera accompagnée d'Adrien Grente au piano, Jean-Luc Mondelice à la batterie et Patrice Grente à la contrebasse.

Le dimanche, de 10 heures à 18 heures, les amateurs d'engin de guerre pourront profiter d'une exposition d'une dizaine de véhicules Seconde Guerre mondiale sur le Parc Juno. Musique à nouveau aussi dans la journée avec, à partir de 12 heures à 15 heures, un concert des Band of brothers, groupe néerlandais qui aura lieu à l'Esplanade Garth Webb. Ce groupe joue principalement de la musique de l'époque telle que Give Me Five Minutes More, La Vie en Rose etc.

Toute l'après-midi, Mike Bechthold, directeur exécutif de l'association Centre Juno Beach Canada et auteur de Flying to Victory accordera une rencontre-signature à son public.

mercredi 6 juin 2018 oblige, quelque chose est bien sûr prévu mercredi matin avec à 10h30 la fameuse cérémonie canadienne du Jour J. Un hommage sera rendu aux Canadiens et à leurs frères d'armes britanniques, en présence de vétérans et de personnalités civiles et militaires.

Pratique. Du 2 au 10 juin 2018 au Centre Juno Beach à Courseulles-sur-mer. Gratuit.