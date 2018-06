Permis de conduire : récupérer ses points avec un stage

Lundi 28 et mardi 29 mai 2018, un stage de sensibilisation à la sécurité routière est organisé au centre CJS Formation à Ifs (Calvados). Le stage permet aux conducteurs qui ont été en infraction de récupérer jusqu'à quatre points sur leur permis de conduire.

S'il ne vous reste plus beaucoup de points sur votre permis de conduire, vous songez sûrement à effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Possible si vous avez commis une infraction avec un retrait de point ou pour éviter une sanction judiciaire, cela permet aux conducteurs de récupérer jusqu'à quatre points sur leur permis de conduire. "Nous accueillons au maximum 20 personnes par session", indique Alexandra Hénault, assistante de direction au centre CJS Formation à Ifs (Calvados). "Les stages se déroulent une fois par mois, pendant deux jours. Il y a des cours théoriques qui rappellent les bases du code de la route, et des exercices pratiques pendant lesquels les stagiaires travaillent en groupe".

Récupérer des points ou éviter une sanction judiciaire

Même si tous les stagiaires suivent la même formation pratique et théorique, il existe plusieurs cas de figure. D'abord, le stage s'adresse aux conducteurs expérimentés qui ont perdu des points au cours d'une infraction au code de la route. "Ceux-là récupèrent quatre points à la fin du stage s'ils ont eu un comportement attentif et s'ils ont participé aux exercices", explique Alexandra Hénault. "Ensuite, il y a les conducteurs en permis probatoire qui ont commis une ou plusieurs infractions entraînant une perte de trois points ou plus. Ils sont obligés de suivre la formation et récupèrent ces trois points à l'issue du stage". Enfin, le procureur de la République peut proposer la participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour éviter une sanction judiciaire (amende, suspension de permis). Dans ce cadre, le stagiaire effectue une peine et ne récupère aucun point.

"En général, les conducteurs qui suivent le stage ont perdu des points suite à une infraction liée à l'alcool ou aux stupéfiants" souligne Alexandra. "La majorité des stagiaires décident de venir d'eux-mêmes pour récupérer des points, on est souvent complet donc c'est bien". À noter qu'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ne peut être effectué qu'une fois par an. Concernant le coût de la formation, le prix d'un stage tourne aux alentours de 150€. C'est le prix à payer pour avoir la conscience tranquille et rouler avec le maximum de points.

Pratique. Prochain stage vendredi 29 et samedi 30 juin 2018 au centre CJS Formation à Ifs (Calvados).