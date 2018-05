Baseball : les Huskies de Rouen chutent face au leader

Le dimanche 27 mai 2018, les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) recevaient le leader, les Barracudas de Montpellier, pour la sixième journée de championnat Élite de baseball.

Cette saison, les Huskies de Rouen ont pour ambition de viser les sommets européens. Mais encore faut-il dominer le championnat domestique pour rêver d'Europe. Or cette saison, les Rouennais se sont pris les pieds dans le tapis plus souvent que d'habitude.

Choux blanc face au leader

Sur leur propre terrain, le dimanche 27 mai 2018, les Huskies ont affronté les Barracudas de Montpellier, leader avec neuf victoires pour une seule défaite. En embuscade juste derrière, la meute aurait pu reprendre les rênes en cas de victoires dans les deux rencontres, mais rien ne s'est passé comme prévu.

Les Barracudas ne se sont pas laissé faire et ont sorti le grand jeu : dans le premier match, Montpellier s'est imposé 9 à 5 puis, dans le second, ils ont remis ça par 5 à 3, laissant les Huskies avec deux défaites.

Au classement, Montpellier conforte sa place de leader avec 11 victoires et toujours une seule défaite, alors que les Rouennais s'enfoncent encore un peu plus et laissent passer Senart à la deuxième place (10V 4D) et Montigny à la troisième (6V-4D). Les Huskies se retrouvent à la 4e place avec huit victoires pour six défaites.

Cette rencontre marque déjà la fin des matchs aller. La prochaine sera de nouveau face aux Boucaniers de La Rochelle, les promus de cette saison, le dimanche 3 juin 2018.