Tennis de table : Romain Brard sur le podium des championnats de France

Les Championnats de France de tennis de table en catégorie benjamins et cadets étaient disputés à "La soucoupe" de Saint Nazaire, durant le week-end du samedi 26 et dimanche 27 mai 2018. Le jeune Romain Brard, de la Bayard Argentan (Orne), a terminé médaillé de bronze.

Plusieurs joueurs rêvaient de monter sur le podium, l'Ornais de la Bayard Argentan Romain Brard l'a fait. Certes il aurait aimé gravir une autre marche, mais il n'en reste pas moins qu'il a fait une belle saison avec à la clé un podium national.

L'Ornais de la Bayard Argentan en bronze

C'est son premier podium national individuel au niveau national.

En 1/16e de finales, il s'est imposé 4 à 0 face au Rennais Roch Behaghel. En 1/8e, il a affronté Benjamin Mahoudo, autre breton, son partenaire de double aux internationaux de France 2018. "C'était un match ouvert et difficile qui s'annonçait. Romain a eu un bon niveau qui lui a notamment permis de mener 2 à 0 puis de dominer au 5e, 6e et 7e sets. Malheureusement, un manque flagrant de constance dans la concentration et la combativité a laissé échapper des sets qui lui étaient promis. Avertissement sans frais puisque finalement il s'impose mais qui doit absolument lui faire prendre conscience des erreurs à ne jamais répéter" selon Laurent Launay, le directeur sportif d'Argentan.

Une médaille de bronze

En 1/4 de finale Romain Brard s'est imposé 4 à 1 face au haut Normand Martin Baechler. Victoire qui lui offre sa première médaille individuelle nationale.

La demi-finale face à Thibaut Poret autre haut Normand fut très indécise, Le score le confirme, 4 sets à 3, 9,-7,8,-7, -6, 7 et 4.

Seconde médaille en 2018

En 2018, le jeune produit du club Argentanais, formé et entraîné à Argentan a obtenu deux médailles très convoitées. Cette dernière au Championnats de France Cadet individuel et une autre en Bronze, associé à Mahoudo aux internationaux de France jeunes.

