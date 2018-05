M&M : un festival musical et solidaire

C'est la 7e année consécutive que le festival M&M animera Ellon (Calvados) le samedi 2 juin 2018 à partir de 15h30 et jusqu'à minuit. Cet événement aura lieu dans la salle socio culturelle ou en plein air au tarif de 5€.

Artistes de tous horizons se mobilisent une nouvelle fois pour le festival M&M, organisé comme chaque année au profit des personnes en situation de handicap. Et c'est une nouvelle belle programmation qui est annoncée !

Concert et entraide

La fête battra son plein et ce dès 15h30. Deux grands temps forts marqueront cette journée. Les concerts alterneront avec des animations dans la salle socio culturelle. La chorale du groupe d'entraide mutuelle ouvrira le bal, suivi d'une animation avec les jeunes de l'IME de l'Espoir. S'enchaîneront ensuite des concerts de rock, des démonstrations de salsa et un peu plus tard dans la soirée le groupe tribute 2Desire fera danser le public au son des tubes de U2.

Les bénéfices seront versés à l'association La Vallière-Le Montmirel, de la Maison d'accueil spécialisée d'Ellon et le Foyer de Vie Le Montmirel à Saint Loup-Hors, près de Bayeux (Calvados). Un festival rendu possible aussi grâce à l'action des nombreux bénévoles qui organise cette belle aventure humaine.

Pratique. Samedi 2 juin 2018 à 15h30 salle socio culturelle d'Ellon. Tarif 5€.

