Un nouveau partenaire fécampois pour le dispositif Pass'Installation

Lundi 28 mai 2018, le département de Seine-Maritime a officialisé un nouveau partenaire pour Le Pass'Installation, le premier de l'agglomération de Fécamp. Il s'agit de la ressourcerie Ma petite Proxi'Clérie, présente dans le quartier du Ramponneau. Le Pass'Installation aide financière les jeunes à équiper leur premier logement.

Le Pass'Installation du département de Seine-Maritime est une aide financière de 100 euros (cinq chèques de vingt euros) à destination des 18 – 30 ans pour les aider à équiper leur premier logement. Le département veut ainsi aider les jeunes à l'autonomie en les incitant à s'équiper auprès d'associations ou d'entreprises d'insertion et de recyclage (les chèques ne sont valables que chez des partenaires).

Écoutez Nicolas Bertrand, vice-président du département de Seine-Maritime en charge de la jeunesse :

Une première présence sur le territoire fécampois

Lundi 28 mai 2018, la ressourcerie Ma petite Proxi'Clérie à Fécamp dans le quartier du Ramponneau est devenue officiellement l'un des partenaires du Pass'Installation. Il s'agit du premier sur l'agglomération fécampoise. Ma petite Proxi'Clérie existe depuis novembre 2017. Elle récupère et revend du mobilier, des vêtements, de la vaisselle et des bibelots.

Écoutez Sandrine Hautot, la présidente de la ressourcerie :

Ma petite Proxi'Clérie ne propose pas encore de matériel électroménager. Elle manque de bénévoles pour en assurer le bon fonctionnement. Un appel est lancé.

Pass'Installation : 18 partenaires

Depuis le début de l'année 2018, 300 jeunes seinomarins ont profité du Pass'Installation. Les 100 euros sont à utiliser, au choix, chez l'un ou chez plusieurs des 18 partenaires de l'opération.

Sur le secteur de Rouen

• Emmaüs Rouen à Notre-Dame-de-Bondeville (meubles et électroménager)

• ENVIE Boucles de Seine à Saint-Aubin-Lès-Elbeuf (électroménager)

• Emmaüs Elbeuf-sur-Seine à Saint-Pierre-Lès-Elbeuf (meubles et électroménager)

• ENVIE à Rouen (électroménager)

• Croix Rouge (Le Maillon Normand) à Pavilly (Meubles)

• Ressourcerie Résistes à Darnétal (meubles et électroménager)

• Amicalement Votre à Elbeuf (meubles et électroménager)



Sur le secteur du Havre

• Secours Populaire Français à Bolbec (meubles)

• Emmaüs à Cauville-sur-Mer (meubles et électroménager)

• La Malle aux Affaires au Havre (meubles et électroménager)

• Secours Populaire Français au Havre (meubles)

• Magasin Emmaüs au Havre (meubles)

• Emmaüs à Notre-Dame-de-Gravenchon (meubles et électroménager)

• CLIPS Ressourcerie à Saint-Eustache-la-Forêt (meubles et électroménager)



Sur le secteur de Dieppe

• Croix Rouge Française à Dieppe (meubles)

• Emmaüs à Eu (meubles)

• AGIR en Bray AGIR Recycl à Neufchâtel-en-Bray (meubles)



Sur le secteur de Fécamp

• Ma petite Proxi'Clérie à Fécamp (meubles)



Pass'Installation 76 – il faut être âgé de 18 à 30 ans, être domicilié en Seine-Maritime, être dans son premier logement depuis moins d'un an et répondre à des conditions de ressources (moins de 1 602 euros par mois pour une personne et moins de 2 139 euros par mois pour un couple).