Il tente de mettre le feu au patron d'un bar à Rouen

Un homme de 25 ans a tenté de mettre le feu au patron d'un bar de Rouen après l'avoir aspergé d'essence (Seine-Maritime), samedi 26 mai 2018 dans la soirée. Il a été interpellé le lendemain.

Les faits se seraient déroulés samedi 26 mai 2018 vers 21 heures, dans un bar de la rue de la tour au beurre à Rouen (Seine-Maritime). Un homme de 25 ans, qui visiblement connaissait la victime, un homme de 27 ans, a fait irruption dans le bar, l'a aspergé d'essence et a menacé à plusieurs reprises de lui mettre le feu avec un briquet.

Il semblerait que le mis en cause n'ait pas réussi à allumer son briquet. Une bagarre s'ensuit. Finalement, l'homme menaçant a fait usage d'une bombe lacrymogène dans le visage de la victime avant de prendre la fuite.

Le suspect interpellé

Le lendemain, c'est un ami de la victime qui repère le suspect à proximité du bar et prévient la police. Des fonctionnaires de la Brigade anti-criminalité se rendent sur place et l'interpellent. Ils trouvent sur lui une bombe lacrymogène et un tournevis. Il a été placé en garde à vue pour tentative d'homicide.