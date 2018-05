Près de Rouen, les travaux débutent pour le parc du Champ des Bruyères

Le chantier du Champ des Bruyères, situé entre cinq communes de la Métropole de Rouen (Seine-Maritime), commencera au mois de juin 2018. Un premier coup de pelle a été donné sur le site, jeudi 24 mai 2018, inaugurant le début des travaux.

La transformation du Champ des Bruyères commence dans la Métropole de Rouen (Seine-Maritime). Cet espace de 28 hectares, situé sur les communes de Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray, Sotteville-lès-Rouen, Petit-Quevilly et Grand Quevilly, va se transformer en parc urbain. Un premier coup de pelle a été donné, jeudi 24 mai 2018, par le président de la Métropole, Frédéric Sanchez.

Vue d'une entrée du futur parc. - Mutabilis

"Ce sera un espace de liberté avec une dimension écologique et agricole, rappelle Juliette Bailly-Maître, cogérante de Mutabilis, le groupe chargé d'aménager les lieux. Il y a aussi une dimension urbaine puisque ce parc va permettre de relier des points stratégiques du territoire."

Début des travaux en juin

"Nous allons planter petit pour que ça puisse se développer librement, poursuit Frédéric Sanchez, c'est le départ d'une longue vie pour ce nouveau parc." Si les travaux débutent officiellement à la mi-juin, l'inauguration partielle des lieux est prévue à l'été 2019 avant une fin du chantier en 2020. Le Parc du Champ libre (son futur nom) deviendra alors le plus grand parc de la Métropole de Rouen.

Ce site accueillera alors des jeux pour enfants, un labyrinthe et un espace réservé à l'agriculture avec un grand potager. "Il faudra s'approprier les lieux avec une éducation des jeunes et une sensibilisation des enfants à l'environnement", note Joachim Moyse, maire de Saint-Étienne-du-Rouvray. "Cet espace profitera à 100 000 habitants et répondra concrètement au sujet du vivre-ensemble car il mêlera tous les publics", ajoute Luce Pane, maire de Sotteville-lès-Rouen.