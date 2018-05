Orages : la Normandie en vigilance orange

Des orages pourraient toucher la Normandie le lundi 28 mai 2018. Les départements du Calvados, de l'Eure, de l'Orne, de la Manche et de la Seine-Maritime sont placés en vigilance orange par Météo France.

Il faudra être vigilant ce lundi 28 mai 2018 en Normandie. En effet, les départements du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime sont placés en vigilance orange par Météo France. 36 départements français, dans le nord et l'ouest du pays, suscitent également ce degré de vigilance.

Tous les départements normands sont en vigilance orange - Météo France

Des règles de sécurité à respecter

Météo France et la préfecture du Calvados mettent en garde et indiquent des réflexes à avoir en cas d'orage. Est notamment évoquée la limitation des déplacements et de l'utilisation des produits électriques.

⚠️Vigilance ORANGE "orages" ➡️Limitez vos déplacements, soyez vigilants face aux chutes d'objets, ne vous abritez pas sous les arbres... pic.twitter.com/RhNFZbYBdS — Préfet du Calvados (@Prefet14) 28 mai 2018

La Ville de Caen ferme ses espaces verts : parcs et jardins et cimetières, ce lundi 28 mai 2018 à partir de 17 heures, jusqu'au mardi 29 mai 2018.