Alençon : près de 4600 participants au festival Lik'Orne

Le festival Lik'Orne, à Alençon (Orne), a rassemblé samedi 26 mai 2018 près de 4600 visiteurs. Un chiffre en augmentation, mais les organisateurs espéraient attirer encore plus de monde.

Le festival Lik'Orne, organisé dans l'enceinte du Conseil départemental, à Alençon (Orne), attire toujours plus de monde. Près de 4600 visiteurs étaient au rendez-vous samedi 26 mai 2018, soit 300 de plus qu'en 2017 et même un millier de plus que lors de la première édition il y a deux ans. Les organisateurs avaient néanmoins espéré attirer jusqu'à 6000 personnes, pour ce Lik'Orne placé sous le thème du jeu.

Les élus sur la tyrolienne

Voitures à pédales, Emoji-Cam, Retrogaming, VTT acrobatique, concerts, bataille d'eau... Des activités ont été proposées pour tous les âges. Cette édition a néanmoins été marquée par l'installation d'une tyrolienne de 220 mètres de long, au dessus des bâtiments du conseil départemental. Même les élus, comme le président du Conseil départemental Christophe de Balorre, se sont prêtés au jeu...

