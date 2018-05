Fermeture de la ligne Abbeville-Le Tréport : Sébastien Jumel optimiste pour sa réouverture

La ligne ferroviaire entre Abbeville (Somme) et Le Tréport (Seine-Maritime) a été officiellement fermée lundi 28 avril 2018. Une fermeture qui peut n'être que temporaire d'après le député de Seine-Maritime Sébastien Jumel.

Pour le député Sébastien Jumel, la ligne Abbeville-Le Tréport est "une ligne de vie". Le député s'engage depuis plusieurs mois pour le maintien de cette ligne.

Elle a été officiellement fermée lundi 28 mai 2018 à cause de son mauvais état : "Il a été diagnostiqué le besoin de moderniser cette ligne. C'est d'ailleurs l'illustration que la SNCF a renoncé à maintenir et à investir sur ces lignes. Il y a un désaccord et un débat sur le montant des travaux à réaliser", explique le député.

Pour lui, cette ligne est "le symbole des territoires qui ne veulent pas être abandonnés par la République, le train de ceux qui vont se soigner, se former, travailler, de ceux qui ont besoin d'aller respirer la mer. Le symbole d'une République qui n'a vocation à oublier personne".

Xavier Bertrand s'engage sur 20 millions d'euros

Le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a annoncé être prêt à donner une enveloppe de 20 millions d'euros pour le maintien de cette ligne. "La ministre des Transports, Elisabeth Borne a répondu qu'on peut prévoir des travaux sur la ligne Abbeville-Le Tréport, ce qui est déjà une avancée, en prenant sur une autre ligne, commente Sébastien Jumel. Mais en gros, elle propose aux régions de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Mais nous on pense que tous les territoires ont besoin d'un avenir ferroviaire."

"On peut la rouvrir à tout moment"

La ligne ferme ce lundi "mais on peut la rouvrir très rapidement", estime le député. Xavier Bertrand et Sébastien Jumel ont à nouveau demandé un rendez-vous avec la ministre des Transports. "On peut la rouvrir à tout moment, à condition que les travaux soient effectués", précise le député, ajoutant : "Je suis optimiste sur notre capacité à obliger l'État à venir au chevet de cette ligne."

En attendant, des bus ont été mis en place.

Mobilisation des élus locaux pour le maintien du train entre Abbeville et le Tréport

