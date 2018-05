Carton plein pour le premier festival Cherbourg en Couleurs [Photos]

Pari réussi pour Cherbougetoi et l'école de Preeti : le premier festival Cherbourg en Couleurs (Manche) a attiré plusieurs milliers de personnes sur la plage verte de Querqueville, samedi 26 mai 2018.

C'est une ambiance de grande kermesse populaire qui régnait samedi 26 mai 2018 sur la plage verte de Querqueville, à Cherbourg-en-Cotentin (Manche). Ici, on tatoue au henné. Là, on tente de manier la crosse lors d'une partie de choule. Sur scène, The Five Sounds a sorti les guitares pour un moment rock.

Les minots ont enchaîné les parties de palet ! - Célia Caradec

La choule, l'essayer c'est l'adopter ! - Célia Caradec

Plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'invitation des associations Cherbougetoi et l'Ecole de Preeti pour cette première édition du festival Cherbourg en Couleurs. "Difficile de comptabiliser !" se réjouissait Alban Musitelli, l'un des organisateurs, en fin d'après-midi, avec à la main un compteur affichant plus de 8000 passages. Ils étaient encore nombreux en fin de soirée, notamment les adolescents, à bouger sur les rythmes des DJ de Huko, découverts au Tendance Live en septembre.

Après s'être colorés, quoi de mieux qu'un bain de soleil sur la plage verte ? - Célia Caradec

Bleu, vert, rouge : la tendance fond de teint pour cet été ! - Célia Caradec

250 kilos... partis en fumée !

Les moments forts de cette journée étaient les lâchers de poudre colorée, une tradition indienne. "Nous avions acheté 250 kilos... tout est parti dans l'après-midi !" poursuit Alban Musitelli. De quoi, peut-être, donner envie à ceux qui avaient prévu de "se colorer" pendant les séances de 19h et 21h30 de revenir lors d'une seconde édition ?

Vous reprendrez bien un peu de jaune ? - Célia Caradec

Plus de poudre ? Certains ont lancé... de la farine ! - Célia Caradec

