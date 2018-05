Cyclisme : en deuil, Mikaël Chérel abandonne le tour d'Italie

Originaire de la Manche, Mikaël Chérel était 22e au classement général du Tour d'Italie, le Giro, avant le départ de la 19e étape, vendredi 25 mai 2018.

Le coureur a néanmoins décidé d'abandonner, au sommet du col de Finestre. Une décision motivée par des raisons personnelles. "J'ai perdu un être qui m'était cher" indique Mikaël Chérel, précisant avoir au départ souhaité se battre pour honorer la mémoire de ce proche disparu. "Mais ma tête m'a malheureusement lâché, mes jambes n'ont plus répondu" poursuit le coureur, qui souhaite bon courage à ses coéquipiers d'AG2R La Mondiale engagés sur ce 101e Giro.

A vous, ma famille, mes fans et supporters, mon équipe, je suis profondément désolé d'abandonner ainsi le Giro au sommet du Col de Finestre. Hier, j'ai perdu un être qui m'était cher et c'est le coeur meurtri que j'avais décidé ce matin de me battre pour honorer sa mémoire. 1/2