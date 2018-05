Football : à QRM, les contours de l'équipe se dessinent

Alors que la saison 2018-2019 de National 1 reprendra le lundi 25 et le mardi 26 juin 2018 avec les tests médicaux et le mercredi 27 juin 2018 pour le premier entraînement, Michel Mallet fait le point sur le futur effectif de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime).-

La saison vient à peine de se terminer que le club de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) planche déjà sur la suivante, en National 1. Son président, Michel Mallet, travaille déjà sur les contours de son équipe première.

Un mélange d'anciens, de recrues et de jeunes du club

Alors que sept joueurs sont encore sous contrat (Romain Basque, Anthony Roggie, Stanislas Oliveira, Jules Mendy, Timothée Taufflieb, Gary Marigard et William Sery), il y aura forcement des mouvements pendant tout ce mercato. "Le groupe sera composé de 21 ou 22 joueurs, dans lequel on intégrera trois ou quatre jeunes joueurs du club et on s'offrira la possibilité d'ajuster l'effectif pendant le mercato du mois de janvier. Il est également prévu que quatre joueurs arrivent en prêt", décrit le président.



Comme souvent lors d'une relégation, beaucoup de joueurs souhaiteront rester au niveau Ligue 2 en changeant de club. Mais Michel Mallet ne prévoit pas de leur faciliter la vie. "Pour les joueurs sous contrat, ils n'auront pas de bon de sortie. C'est à eux de renvoyer la confiance qu'on a placé en eux quand on les a signés sur plusieurs saisons. Sauf en cas d'offre qui ne se refuse pas, mais pour l'instant, je n'ai pas reçu d'offre provenant d'autres clubs."