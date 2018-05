Une vente au monastère des bénédictines pour restaurer le lieu

Jusqu'à lundi 28 mai 2018, une vente est organisée au monastère des bénédictines de Rouen. Elle permettra de financer une partie des travaux à faire sur la toiture et la façade du lieu.

Le monastère des bénédictines à Rouen (Seine-Maritime) ouvre ses portes au public du vendredi 25 au lundi 28 mai 2018 pour la vente annuelle, organisée depuis presque 50 ans. Les portes du cloître sont exceptionnellement ouvertes aux visiteurs et potentiels acheteurs.

De 14 à 18 heures, les sœurs et des bénévoles proposent à la vente les produits de la boutique du monastère, "c'est-à-dire aussi bien des flans de la Trappes de Laval, de la bière de Saint-Wandrille, des savons de Ganagobie, des baumes et des sirops de fruits d'Aiguebelle, des tisanes, des croix, des chapelets et autre objets religieux et les biscuits Magdala", détaille Sœur Marie-Véronique.

Il y aura également une brocante avec des objets anciens retapés, souvent des dons, "des petits trésors qu'on n'a pas forcément su voir".

Sur les autres stands, des livres de la réserve du monastère, notamment sur l'histoire du lieu, très lié à la ville de Rouen. Également, des objets sculptés au couteau, un panier garni, des boutons, du tissu, de la dentelle, etc. et "un harmoniseur qui permet de protéger sa santé contre tous les méfaits des ondes", précise la religieuse.

Restaurer le monastère

"Les bâtiments datent du 17e siècle. Fin 19e et début 20e siècle, les façades ont été refaites avec un revêtement qui devient spongieux avec le temps et a tendance à tomber et à entraîner le mortier qui retient les pierres, raconte Sœur Marie-Véronique. Nous avons impérativement besoin de refaire les toitures et une partie des façades. Cela représente des sommes énormes et personne ne nous aide réellement, nous n'avons pas de subventions donc il faut que l'on trouve des fonds."

Avec cette vente, elle espère pouvoir obtenir "quelques gouttes d'eau" dans l'immense montant des travaux à faire.

Du vendredi 25 au lundi 28 mai 2018, de 14 à 18 heures. 14 Rue Bourg-l'Abbé à Rouen. Tél. 02 35 71 92 60