Sept mois après, Weinstein prêt à se livrer à la justice à New York

Sept mois après les premières accusations d'abus sexuels contre lui, le producteur de cinéma Harvey Weinstein va se livrer à la justice vendredi à New York, ont annoncé jeudi plusieurs médias américains.

Ni la police, ni le procureur de Manhattan n'ont dans l'immédiat confirmé ces informations. L'avocat de M. Weinstein, le célèbre Ben Brafman, qui avait obtenu l'abandon des poursuites contre Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire du Sofitel en 2011, a lui décliné tout commentaire.

Depuis les premières révélations contre M. Weinstein à l'automne dernier, plus d'une centaine de femmes, dont des actrices comme Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Rose McGowan, ont affirmé qu'il avait abusé d'elles sexuellement, des accusations qui vont du harcèlement au viol.

Au fil des révélations publiées par le New York Times et le New Yorker --récompensés par le prix Pulitzer pour leurs enquêtes-- il est apparu que le producteur, longtemps vénéré pour avoir promu un cinéma original incarné par des réalisateurs comme Quentin Tarantino, avait usé de son pouvoir pour contraindre de jeunes actrices, ou aspirantes actrices, à céder à ses fantasmes sexuels, se faisant parfois aider par ses employés et achetant le silence de ses victimes via des accords de confidentialité.

En l'absence de confirmation officielle, on ignore pour l'instant pour quelle(s) accusation(s) M. Weinstein pourrait être inculpé vendredi.

Selon certains médias américains, M. Weinstein --qui a disparu dès les premières révélations le concernant et était censé suivre un traitement contre les addictions sexuelles dans l'Arizona-- risque d'être inculpé d'au moins une agression sexuelle, correspondant à une plainte portée par l'actrice en herbe Lucia Evans. Elle affirme que le producteur l'a obligée à lui faire une fellation en 2004.

La police new-yorkaise avait dans le passé indiqué enquêter également sur une accusation émanant de l'actrice Paz de la Huerta, qui accuse Weinstein de l'avoir violée chez elle en 2010.

Depuis novembre, la police new-yorkaise affirmait tenir au moins "un vrai dossier" contre Harvey Weinstein, 66 ans, qui fait également l'objet d'enquêtes sur des agressions présumées qui se seraient déroulées à Los Angeles et Londres.

Mais si de nombreuses plaintes contre M. Weinstein ont été déposées au civil ces derniers mois, à New York et Los Angeles, son inculpation probable vendredi serait la première contre le producteur multi-oscarisé, exclu de l'Académie des oscars suite à ces accusations.

Coup de tonnerre

Depuis mars, la pression sur le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, ne cessait de monter. Cet élu, qui avait été très critiqué après avoir jeté l'éponge face à Strauss-Kahn, était accusé de reculer devant une bataille judiciaire difficile, tant ce genre d'accusations est souvent délicat à prouver.

Il était notamment reproché au procureur de ne pas avoir poursuivi Weinstein dès 2015, lorsqu'une mannequin italienne, Ambra Battilana Gutierrez, s'était rendue à la police avec un enregistrement incriminant pour le producteur.

Les procureurs hésitent souvent à inculper faute de preuves matérielles du non-consentement de la victime présumée. Ils craignent que la défense ne détruise la crédibilité de l'accusatrice, comme l'a encore montré la saga judiciaire contre l'ex-légende de la télévision américaine Bill Cosby, jugé coupable d'agression sexuelle à l'issue d'un deuxième procès fin avril.

Pressé par le mouvement "Time's Up", fondé pour aider les victimes de harcèlement ou d'agressions sexuelles au travail, le procureur de l'État de New York, Eric Schneiderman, avait en mars annoncé lancer "un examen complet, juste et indépendant" des raisons pour lesquelles Vance n'avait jusqu'ici pas inculpé le producteur oscarisé.

M. Schneiderman a lui-même démissionné depuis, visé par des allégations de violences sur des femmes.

L'affaire Weinstein a eu l'effet d'un coup de tonnerre et déclenché le puissant mouvement #MeToo, qui a fait chuter des dizaines d'hommes de pouvoir américains dans de nombreux secteurs, à commencer par le cinéma, les médias, mais aussi la mode, la musique ou la gastronomie.

L'affaire a encore éclaboussé la semaine dernière le festival de Cannes, où l'actrice Asia Argento a prononcé un discours incendiaire le jour de la clôture en disant qu'elle avait été violée en 1997, à Cannes même.

Le studio The Weinstein Company, co-fondé par Harvey Weinstein et son frère Bob, a été attaqué en justice pour avoir toléré et parfois facilité le comportement de prédateur sexuel du producteur. Il a été mis en liquidation judiciaire.

La femme de M. Weinstein, Georgina Chapman, une Britannique qui a co-fondé la maison de mode Marchesa et avec laquelle il a eu deux enfants, l'a quitté dès les premières révélations. Leur divorce est censé être imminent.

