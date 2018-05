Enterrements de vie de célibataire : des pros pour passer le cap

Entre avril et septembre, les enterrements de vie de célibataire sont nombreux et au fil des années, cet événement s'est professionnalisé. À Rouen (Seine-Maritime), il existe de nombreuses activités pour fêter la fin du célibat en beauté.

À quelques semaines de l'été et des mariages, les enterrements de vie de jeune fille (EVJF) et de garçon (EVG) fleurissent. Il n'est pas rare, en se promenant notamment dans les rues de Rouen, de croiser des groupes de personnes parées pour célébrer la fin du célibat. Dans l'agglomération de Rouen, les activités ne manquent pas. Les offres se sont même professionnalisées avec désormais des propositions exclusives pour les enterrements de vie de célibataire. Des activités sportives jusqu'aux moments de détente en passant par les jeux et les soirées chics, il y en a pour tous les goûts.

"Mon rôle est un peu celui d'une médiatrice"

Il existe aujourd'hui des "wedding planner", ces professionnels qui organisent les mariages de A à Z et parmi leurs compétences, l'organisation des enterrements de vie de célibataire. Mélodie Baril a créé son agence Les mariages de Mélo à Rouen il y a 6 ans et depuis, elle a organisé "une bonne dizaine" d'enterrements de vie de jeune fille. "Généralement, on fait appel à moi quand on n'a pas le temps de s'occuper de l'organisation de l'enterrement de vie de célibataire, qu'on n'a pas d'idée, qu'on n'est pas de la région ou qu'on n'arrive pas à s'entendre", explique-t-elle. Une tâche pas toujours évidente : "Mon rôle est un peu celui d'une médiatrice. Je dois faire en sorte que tout le monde soit d'accord avec les activités proposées."

L'organisation d'EVJF représente 15 à 20 % de son activité qui comprend essentiellement des mariages et des anniversaires. Les clientes font appel à Mélodie Baril environ six mois à l'avance pour l'organisation d'un EVJF. Une journée d'activités est facturée en moyenne 500 euros et un week-end complet, qui peut se faire à l'étranger, en moyenne 1000 euros.

Moment de détente

En tête des activités les plus demandées par ses clientes : les spas, hammams et salon de beauté.

"À l'arrivée des beaux jours, on a énormément de demandes, confirme Virginie Leborgne, de l'institut Lift Beauté à Rouen. Dans son institut, il y a un espace spécialement conçu pour recevoir des groupes allant jusqu'à 8 personnes. Trois prestations sont proposées : en 1 h 30, il y a une initiation au maquillage et un massage des mains, en 2 heures, la pose d'un vernis semi-permanent et une initiation au maquillage des yeux et en 2 h 30, s'ajoute un atelier pour apprendre à prendre soin de leur peau. Entre avril et septembre, un à deux enterrements de vie de célibataire sont organisés chaque samedi.

Des "packs" spécifiques

D'autres préfèrent s'amuser et prendre l'air et là aussi, des professionnels ont pris le créneau. La société Échappe-moi, lancée il y a cinq mois à Rouen, propose des chasses aux trésors et des jeux de piste grandeur nature et vise spécifiquement les EVJF et EVG, "on en a fait une quinzaine sur une trentaine de groupes qui nous ont sollicités", Anthony Martel, cofondateur.

Pour celles et ceux qui préfèrent s'amuser autour d'une activité sportive et ludique, certains lieux regroupent plusieurs activités dans des "packs" spécialement conçus pour les EVJF et EVG. C'est le cas par exemple au parc Arbr'en Ciel à Préaux, près de Rouen : "On propose un pack avec paintball, accrobranche et sumo, plutôt convoité par les garçons et un pack laser-game et accrobranche, plutôt apprécié des filles", raconte Angélique Delangle.

Des déguisements de Sumos - Arbr'en Ciel

Des activités qui "cartonnent", notamment parce que cette formule permet aux groupes "d'arriver le matin et de rester toute la journée". La place sera alors gratuite pour le futur époux ou la future épouse pour lesquels il sera aussi possible d'acheter sur place un costume de lapin.

Les déguisement de licorne ont la cote cette année. - Noémie Lair

Licorne et limousine

Les costumes justement, c'est l'autre grand incontournable des enterrements de vie de célibataire. "La nouveauté ce sont les costumes gonflables, en canard, cowboy, gorille et licorne, explique Virginie Revelle. Les hommes choisissent plus les costumes entiers et les femmes les accessoires, des petites oreilles, couronne et des écharpes."

Enfin, une autre activité est prisée : les sorties en limousine. "J'ai 5-6 demandes chaque année entre avril et septembre", compte Christophe Auger, gérant de Auger Limousines, qui propose en général un circuit dans Rouen mais s'adapte aussi aux demandes des clients. Pour un voyage d'une heure, il faudra compter environ 250 euros.

Les voyages dans les véhicules d'Auger limousines durent en moyenne une à deux heures. - Auger limousines

En somme, tout pour fêter cette tradition qui remonte au 18e siècle et qui a bien changé.