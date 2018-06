Tendanceouest.com: bientôt un nouveau fil d'actu pour la Normandie

Le site web tendanceouest.com change de visage le 4 juin 2018, à midi. Jean-Michel Perreau, directeur des rédactions de Tendance Ouest confie en avant-première les grandes lignes de ce nouveau fil d'actu.

Jean-Michel Perreau, vous êtes Directeur des rédactions de Tendance Ouest. Tendanceouest.com sera plus que jamais Le fil d'actu des Normands, avec un site complètement revisité le 4 juin 2018.

Quelles ont été vos priorités pour ce nouveau site web?

Nous savons que plus de la moitié de nos internautes se connectent via leur mobile: le but est donc avant tout de proposer un site ultra-fluide sur mobile. Nous avons pensé ce nouveau site pour qu'il soit le plus immédiat et interactif possible. Sur tendanceouest.com, vous aurez désormais accès à un fil d'actu en temps réel avec les dernières actus, des brèves et alertes, les meilleurs tweets, vos réactions en Normandie.

Quelle place est réservée à la radio sur ce nouveau site web?

Tendance Ouest c'est la radio Hits and News des Normands. La partie musique, streaming audio, people, buzz, insolite... se devait d'être aussi accessible que l'information normande sur tendanceouest.com. C'est ce qui fait que tendanceouest.com ne ressemble à aucun autre site web d'actualité: l'information est sérieuse, mais avec toujours une grande place pour la bonne humeur!