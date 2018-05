Du rock, du rock… et encore du rock au Portobello à Caen

Musique Le "Pepper Rock Fest" fête ses cinq années d'existence. Cette édition encore, au Portobello Rock Club de Caen (Calvados), de nombreux groupes locaux montreront leur talent. Vivez la magie du rock, le temps d'un week-end.

Les percussions d'une batterie, l'embrasement d'une guitare électrique et le cœur qui s'emballe. Voilà ce qui vous attend le vendredi 25 et le samedi 26 mai 2018. Le Rock Pepper Rock Fest revient au Portobello Rock Club à Caen (Calvados).

Le rock à la sauce normande

Passionnés par ce style musical originaire des années 1960, les festivaliers écouteront différents groupes locaux. Venus de Caen, Saint-Lô(Manche), Le Mans (Sarthe), Rouen ou encore Le Havre (Seine-Maritime), ces artistes normands sauront rythmer, comme il se doit, ces deux soirées dans l'enseigne caennaise.

Au programme, seront sur scène le vendredi Bad taste and broken bones et LoudZo, groupes Caennais, One killed zero, venu de Saint-Lô et Stone Cold Dead, venus du Mans. Le samedi seront présents : Ella Jane, Am I Haty, Pink flamingos et Grace.

Pratique. Vendredi 25 et samedi 26 mai 2018 au Portobello Rock Club à Caen. 7 €/soir, 10 € les deux.