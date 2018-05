Dans la Manche, Agon-Coutainville retrouve son Pavillon Bleu

Dans la Manche, la station balnéaire d'Agon-Coutainville, dépossédé de son label Pavillon Bleu le retrouve cette année

Le palmarès des villes balnéaires et portuaires qui peuvent faire flotter le fameux Pavillon Bleu, a été dévoilé ce jeudi 24 mai 2018. Un label décerné à 21 communes de Normandie pour leurs plages et 15 villes portuaires.

Un label symbole d'un environnement de qualité

Ce label récompense les efforts en matière d'assainissement collectif, la qualité des eaux de baignade, la propreté des plages des digues et promenoirs, la sécurité et l'accessibilité des sites, la gestion des déchets, l'éducation et l'information à l'environnement.

La commune d'Agon-Coutainville sur le littoral ouest de la Manche, retrouve sa flamme bleue, dont elle avait été privée l'année dernière, Christian Dutertre le maire de la station balnéaire :

Dans la Manche, Gouville-sur-Mer entre dans les communes labellisées Pavillons Bleu,

Les communes balnéaires labellisées

Département de la Manche :

Agon-Coutainville : le Passous, plage Centre

Barneville-Carteret : plage de Carteret, plage de Barneville CD130

Bréhal : face au CD 592

Carolles : en face du poste SNSM

Coudeville-sur-Mer : face au CD 351

Gouville-sur-Mer : face à la RD268 [nouveau]

Granville : le Plat Gousset

Jullouville : Jullouville centre/casino, cale des plaisanciers

Les Pieux : Sciotot

Portbail : face au poste secours Pompiers

Saint-Pair-sur-Mer : poste de secours Kairon

Siouville Hague : face cale John Hunter

Département du Calvados

Colleville-Montgomery : poste de surveillance

Courseulles-sur-Mer : devant accès piscine, Île de plaisance

Honfleur : plage du Butin

Pont-l'Évêque : plan d'eau de Pont-l'Evêque

Les ports de plaisance labellisés

Département de la Manche

Port de Barneville Carteret

Port Chantereyne de Cherbourg

Port Diélette

Port de plaisance de Carentan

Port de Saint-Vaast-la-Hougue

Département du Calvados

Bassin de plaisance de Ouistreham

Port de Plaisance de Courseulles-sur-Mer

Port de Dives-Cabourg-Houlgate