Normandiebulle : les inscriptions au concours sont ouvertes !

Le festival de la bande dessinée de Darnétal (Seine-Maritime) revient pour une 23e édition le samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018. Les inscriptions au concours amateur viennent d'ouvrir. Le thème cette année : "histoires de femmes".

À vos papiers, à vos crayons ! Les inscriptions pour le concours amateur de Normandiebulle sont ouvertes. Le festival de la bande dessinée de Darnétal (Seine-Maritime) revient samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018.

Le festival organise à nouveau son concours de bande dessinée amateur. Le thème cette année est "histoires de femmes".

"On peut parler de femmes qu'on admire, imaginer son héroïne, parler de grandes figures féminines qui ont marqué l'histoire, de l'égalité homme-femme, la charge mentale, du féminisme, de la liberté des femmes, des femmes dans le monde, etc. détaille Marianne Auffret, directrice du service culturel de la Ville de Darnétal. Il y a énormément de sujets à aborder."

Il faut envoyer sa planche avant le 1er septembre.

Règlements :

Il est possible de participer dès l'âge de huit ans. Cinq catégories sont proposées : de huit à 11 ans, de 12 à 14 ans, de 15 à 17 ans, de 18 à 25 ans et habiter en Normandie et une catégorie des plus de 25 ans où il est nécessaire d'habiter en France.

La planche doit être au format A3 vertical et doit avoir un titre. "Ça peut être sans parole, en noir et blanc ou en couleur. La seule vraie contrainte est qu'il y ait un début et une fin. Pour les personnes qui travaillent sur du numérique, on se chargera d'imprimer."

"Mettre à l'honneur la femme"

"Le festival va vraiment mettre à l'honneur la femme cette année, que ce soit les auteures, les dessinatrices, la thématique, on a voulu marquer le coup." L'invité d'honneur est Catel Muller "qui a fait un très beau travail sur les grandes figures féminines, Olympe de Gouges, Kiki de Montparnasse ou encore Joséphine Baker".

Participation du milieu carcéral

Pour ce festival, le milieu carcéral est de nouveau invité à participer, dans le cadre du prix hors les murs. Les détenus qui le souhaitent peuvent lire une sélection de cinq albums et votent pour leur préféré. Ils peuvent aussi rencontrer des auteurs et participer à des ateliers autour de la bande dessinée.

