Football : malgré sa relégation, QRM a des projets pour la suite

C'est lors d'une conférence de presse organisée, le mardi 22 mai 2018, au stade Robert-Diochon, que Michel Mallet a dévoilé la suite du projet QRM (Seine-Maritime).

Malgré la relegation en National 1 après une première saison en Domino's Ligue 2, le club de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) ne compte pas arrêter sa progression, malgré un léger frein sur le plan sportif. "Nous allons nous inscrire dans la continuité du projet que nous avons lancé il y a maintenant trois ans, même si je déplore le départ du FC Rouen, et j'ai hâte de retourner en Ligue 2. J'aimerais bien faire comme le Red Star cette année, qui est descendu puis remonté dès cette saison."

Le football féminin

Hormis l'équipe première, d'autres projets sont actuellement dans les tuyaux pour faire évoluer le projet QRM. "Je souhaite reprendre le projet avec l'équipe féminine, puisque nous abandonnons celle du FC Rouen qui évoluait en Division 2, et que notre équipe atteigne cette Division 2 le plus rapidement possible."

Le centre de formation

La direction du club de l'agglomération rouennaise souhaite aussi développer son centre de formation. " Nous avons nommé un comité de pilotage pour la création de notre centre de formation qui verra le jour je l'espère à l'horizon 2021. Nous ne pouvons malheureusement pas conserver aujourd'hui nos meilleurs éléments qui partent vers d'autres centres de formation, notamment au Havre. Si on veut avoir une bonne équipe en Ligue 2, il est indispensable d'avoir un centre de formation". Le rapprochement est facile à faire avec le jeune Samy El Khiar, jeune espoir du club et international U17, qui a choisi de rejoindre le HAC pour poursuivre sa progression.



Le budget

Du côté du budget, si le président Mallet veut continuer la bonne gestion du club, bénéficiaire depuis trois saisons et dont les comptes ont été validés par la DNCG pour le dernier exercice. Le budget pour la prochaine saison passera tout de même de sept millions à un peu plus de trois millions. "C'est dû essentiellement aux droits télés qui passent d'un peu plus de quatre millions à 900 000 euros en National. Mais notre budget sera légèrement supérieur à celui de notre précédente saison en National grâce aussi aux primes de maintien que nous n'avons pas versées et qui seront reversées dans le budget… Nous devrons également revoir notre structure administrative pour s'adapter au National et réduire nos équipes."