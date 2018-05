Quatre destinations normandes conseillées aux touristes Anglais

C'est le célèbre Daily Mail, journal britannique publié depuis 1896, qui le dit. Il faut venir en Normandie pour passer une bonne journée en dehors de Paris. Quatre destinations normandes sont indiquées parmi les huit endroits conseillés pour passer une journée hors de Paris.

Dans un article intitulé "Kings and artists, seaside walks and champagne tastings : How to spend a day trip outside Paris", comprendre "Rois et artistes, promenades en bord de mer et dégustations de champagne : comment passer une journée à l'extérieur de Paris", le journal Daily Mail conseille à ses lecteurs de passer au moins un jour en dehors de Paris, à moins de deux heures de route, afin de découvrir des joyaux parfois peu connus des touristes d'outre-Manche. La Normandie est fièrement représentée parmi les huit destinations conseillées puisqu'elle figure quatre fois dans la liste.

Le charme et le calme de la Normandie vantés

Endroit chic et élégant, magnifique plage, pittoresque… Loin des clichés, les adjectifs flatteurs du journal anglais pleuvent sur la Normandie. Il faut dire que les destinations choisies par le quotidien présentent des arguments. Honfleur, Deauville (Calvados), Giverny (Eure) et Rouen (Seine-Maritime), des lieux hautement appréciés des touristes, sont mis en avant dans l'article. Le château de Versailles (Yvelines), le domaine de Chantilly (Oise), Fontainebleau (Seine-et-Marne) et Reims (Marne) complètement la liste. Ces destinations sont conseillées afin de sortir, le temps d'une journée, du cadre très urbain de Paris pour les touristes venant de Grande-Bretagne.