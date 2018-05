Le salon de l'auto, du camping car et des loisirs du 25 au 27 Mai à Yvetot

A quelques semaines de l'été vous dénicherez peut-être le véhicule approprié à vos besoins. Les adeptes du camping-car pourront également imaginer leurs prochaines vacances.

Apprécié des Normands et riche en modèles le salon de l'auto, du camping-car et des loisirs d'Yvetot revient sur le champ de foire les 25, 26 et 27 Mai 2018. De nombreux véhicules motorisés proposés mais aussi des caravanes, c'est l'une des nouveautés de cette édition. Peut-être n'avez-vous pas encore trouvé votre moyen de locomotion pour vos vacances ? Une chose est certaine les idées ne manqueront pas pendant ces 3 journées.

Plus de précisions avec l'organisateur, Didier Vincent, président d'Activ Animation :

La partie "Loisirs" du salon vous proposera différents robots pour le jardin mais également son lot de nouveautés comme des pergolas pour véhicules et des revêtements de sol démontables. Notez aussi la présence d'un constructeur de la région parisienne qui présentera plusieurs voitures de sports !

Bien entendu pendant toute la durée du weekend les modèles hybride et électrique seront scrutés de près et sûrement convoités car ils prennent davantage d'ampleur au fur et à mesure des années . Si des questions vous traversent l'esprit, pas de panique, des professionnels seront là pour vous aiguiller. Enfin le secteur camping-car présente une nouvelle fois des améliorations sur ses modèles et trouvera sûrement sa clientèle à moins d'un mois de l'été.

Rendez-vous du 25 au 27 Mai au champ de foire à Yvetot. Tendance Ouest est partenaire du salon !