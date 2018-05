Shawn Mendes prépare la sortie de son album avec un troisième single

Le canadien Shawn Mendes sort son 3ème album ce vendredi 25 mai 2018. Découvrez le 3ème extrait de cet album: Nervous.

Le troisième album de Shawn Mendes s'appellera tout simplement "Shawn Mendes" et sa date de sortie est toute proche: ce sera vendredi 25 mai 2018.

A l'intérieur, déjà 2 singles bien connus: "Lost in Japan" et "In my blood".

Shawn Mendes a aussi chanté "Youth" avec Khalid sur la scène des Billboard Music Awards 2018 qui se sont déroulés lundi 21 mai (heure française) à Las Vegas. Un titre dédié à tous ces étudiants victimes des fusillades aux Etats-Unis.

Autant de titres qui vous feront patienter jusqu'au 25 mai 2018. Mais Shawn Mendes ne s'arrête pas là puisqu'il a partagé un extrait du titre Nervous:

#Nervous out now x Une publication partagée par Shawn Mendes (@shawnmendes) le 22 Mai 2018 à 9 :03 PDT

Encore un peu de patience!

