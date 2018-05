À l'APF France handicap, on peut trouver sa voie dans l'accompagnement

L'APF France handicap cherche des bénévoles pour accompagner les personnes handicapées pendant les vacances. L'occasion de s'intéresser à cet engagement. Un engagement que prend Pierre Lautard depuis une quinzaine d'années.

Au sein d'APF France handicap en Seine-Maritime, Pierre Lautard, c'est un peu l'homme incontournable : représentant du conseil APF du département, membre du conseil APF de région et représentant de l'association au sein de la sous-commission départementale d'accessibilité.

Il faut dire qu'il connaît son sujet par cœur puisqu'il est bénévole et adhérent depuis une quinzaine d'années.

Un engagement qui lui a fait faire le tour du monde car durant cette quinzaine d'années, il a notamment accompagné des personnes handicapées lors de séjours en Israël, au Maroc, au Canada, en Crète, en Sicile, en Corse ou encore en Martinique et ce, pendant 15 jours.

24/24 heures et 7/7 jours

"L'accompagnement, c'est du 24/24 heures et 7/7 jours parce que ce sont des personnes qui n'ont pas une mobilité leur permettant une autonomie totale donc il faut les aider au lever, au coucher, aux repas, aux toilettes, aux déplacements, etc.", raconte Pierre Lautard. Et pour ces séjours, il faut un accompagnant bénévole pour chaque personne handicapée.

Ce sont ces bénévoles ponctuels ou réguliers que recherche en ce moment l'APF France handicap. "Sans aide, sans bénévolat, les personnes en situation de handicap ne pourraient pas partir en vacances car il faudrait employer trois personnes par vacanciers en 3x8 et ça coûterait trop cher", explique Pierre Lautard. D'autant que ces personnes financent une partie du voyage de leur accompagnant.

Aujourd'hui, Pierre Lautard, 73 ans, ne part plus lors de ces séjours car il "n'a plus la résistance physique qui permet d'accompagner" mais continue d'organiser ces séjours et de former les accompagnants et finalement, de faire ce qu'il a toujours fait : aider les autres.

"J'ai trouvé ma voie"

Pierre Lautard était directeur des secouristes à la Croix rouge et lorsqu'il est devenu veuf, une infirmière lui a parlé d'APF : "Compte tenu de mon caractère, elle m'a dit que ça me conviendrait bien", se rappelle-t-il. Et son caractère c'est celui d'un homme très ouvert, qui aime et aide les autres. "Je ne connaissais pas cette association mais je me suis lancé. J'ai fait mon premier séjour à Saint-Maurice-en-Trièves dans les Alpes et ça m'a vraiment pris aux tripes. J'ai trouvé ma voie et depuis, je n'ai pas quitté l'accompagnement des personnes en situation de handicap."

Avec dans sa tête, cette même pensée : celle "qu'on peut tous se retrouver dans cette situation et qu'on serait bien content que quelqu'un nous aide".