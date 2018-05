La maison du futur en expérimentation près de Grand-Couronne

Aux Essarts, à Grand-Couronne (Seine-Maritime), une maison innovante est en train d'être construite. Elle fait partie d'un projet gouvernemental appelé "Comepos" et devrait être terminée en octobre 2018.

Depuis un an et demi, les habitants des Essarts (Seine-Maritime) voient pousser à côté de chez eux une maison toute particulière : c'est une maison "Comepos" (Conception de maisons à énergie positive). Il s'agit d'un projet gouvernemental, entrepris par l'Ademe et le commissariat d'énergie atomique et qui vise à contribuer à l'élaboration de la réglementation thermique 2020. En tout, 25 maisons en France vont servir d'expérimentation, de modèle.

"L'objectif du projet est qu'il soit reproductible, il s'agit de viser une cible atteignable par le marché", explique Stanislas Poupon, de la société Extraco, constructeur-démonstrateur qui a élaboré le cahier des charges. La maison mesure 103 mètres carrés et le terrain 380 donc "ça préfigure la typologie des maisons vers lesquelles on s'achemine en 2020".

Une maison autonome et innovante

Des mesures seront effectuées dans la maison des Essarts avec quatre axes dans le viseur. Le premier est économique et thermique car "quand on améliore les performances thermiques de la maison, on améliore celles économiques puisqu'une meilleure isolation permet de payer moins de chauffage".

Le second est environnemental en utilisant des matériaux qui vont réduire l'emprunte carbone de la maison.

Le troisième axe concerne le confort et la santé, en améliorant la qualité d'air notamment avec un système de chauffage et de ventilation innovant.

Enfin, le dernier axe est numérique car la maison doit être "100 % connectée" avec par exemple l'ouverture de la porte de garage, la production d'eau chaude, etc. via une application installée sur un smartphone.

De plus, sur la toiture de la partie principale de la maison, des tuiles photovoltaïques ont été posées. "La forme que j'ai voulu donner à cette maison et une mono pente faiblement inclinée et orientée côté sud pour avoir la meilleure exposition possible pour faire fonctionner les panneaux solaires", détaille Emmanuel Lavallée, l'architecte de la maison. Ainsi, "on produit énormément d'électricité, explique Stanislas Poupon. L'objectif est de consommer en priorité ce que l'on produit et, lors des pics de production, de stocker dans l'électricité dans les batteries à l'intérieur de la maison. Lorsque les batteries sont pleines, on revend sur le réseau."