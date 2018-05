Animaijuin : le festival de retour samedi à Petit-Quevilly

Organisé par la mairie de Petit-Quevilly, Animaijuin est un évènement populaire incontournable qui permet aux Quevillais de se divertir ensemble et gratuitement au parc de Chartreux à Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Et tout ça, samedi 26 mai 2018.

Festival des arts de rues, Animaijuin est un évènement qui n'a cessé de s'étoffer ces dernières années et qui propose des animations très variées et entièrement gratuites pour un public familial.

Un moment de partage

Accueilli depuis 2016 au Parc de chartreux, le festival qui visait au départ à faire connaître les arts de la rue accueille aujourd'hui d'autres types de proposition. Il y a par exemple des concerts et des animations sportives et ludiques.

C'est l'occasion pour les Quevillais de se retrouver et de célébrer ensemble le retour des beaux jours et c'est surtout une fête familiale et populaire.

Cette année, 800 enfants de cinq écoles quevillaises participent à une immense chorale grâce à la complicité de leurs enseignants et des professeurs de l'école de musique. Il aura fallu quatre répétitions générales pour mettre en place ce concert monumental inspiré par un répertoire populaire allant de Michel Berger à Michel Fugain, des airs connus de tous et qui fédèrent toutes les générations.

Tout un programme pour les petits



Depuis quelques années, Animaijuin multiplie les propositions pour le jeune public. C'est d'ailleurs la compagnie de la Baleine Cargo qui inaugure cette nouvelle édition avec le spectacle Poulette crevette accessible dès 18 mois.

Tout au long de l'après-midi, plusieurs spectacles seront destinés aux enfants. Par exemple, Comptines et marionnettes, une animation réalisée par le personnel de la bibliothèque François-Truffaut mais aussi un spectacle insolite de magie et de jonglage, Déséquilibre passager, par la Cie Émergente et Lolo cousins.

En plus des spectacles, grâce à des partenariats avec des associations locales, les stands ludiques sont de plus en plus nombreux, tels que le maquillage, des matchs de foot-souffle, discipline originale proposée par le service jeunesse et sport, un parcours sportif pour les ados ou encore un manège mécanique et des jeux en bois.

En avant la musique !

En soirée, l'animation musicale bat son plein. The Mockers, le groupe pop-rock de Petit-Quevilly, fidèle à l'évènement, revient pour interpréter ses compositions.

De plus, chaque année, Animaijuin met un point d'honneur à renouveler ses propositions en accueillant des groupes de qualité. C'est désormais une tradition depuis 2006, à chaque nouvelle édition, un groupe tribute est invité. Après avoir rendu hommage à Queen, aux Rolling stones et au groupe Téléphone les années passées, c'est cette année U2 qui est célébré avec le groupe With U2 night. L'objectif de ce spectacle qui précède le feu d'artifice final est bien entendu de faire danser le public qui aura plaisir à écouter en live les plus grands tubes de ce groupe mythique.

Pratique. Samedi 26 mai 2018 à partir de 15 h 30 au parc des chartreux à Petit-Quevilly. Gratuit. petit-quevilly.fr