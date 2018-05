Immersion : plongée au cœur de l'électro à Rouen

Porté par le collectif Cargo de nuit, Immersion est un festival né en 2017 qui permet de s'immerger, du jeudi 24 au samedi 26 mai 2018, dans un univers électro à Rouen (Seine-Maritime), en compagnie de stars nationales ou internationales. Ce festival a lieu sous un chapiteaux monumental, installé pour l'occasion à proximité du hangar 23.

Pour la troisième édition du festival électro, Brian Barboyon, Robin Tanquerel et Pierre Matherat mettent les bouchées doubles pour satisfaire les spectateurs avertis, toujours plus nombreux. Voici la recette du succès expliquée par Brian, co-fondateur du festival :

Naissance d'une biennale

Plébiscité par les amateurs du genre, ce festival, né en mai 2017, a été reconduit en février 2018 et sera désormais organisé deux fois par an. "Nous avions le désir de promouvoir la musique électro et nous remédions ainsi à une lacune. Le genre n'est pas suffisamment représenté à Rouen, on manque cruellement de scènes et de clubs électro", explique Brian Barboyon. Cet évènement unique a accueilli pour sa première édition 2 800 personnes puis 3 500 dès sa deuxième édition. "Étonnamment, nous accueillons beaucoup de festivaliers venus de Paris et de Lille, seuls 50 % de nos festivaliers sont rouennais".

Après avoir organisé de nombreuses soirées électros au Yolo à Rouen, Brian Barboyon et Robin Tanquerel décident de passer à la vitesse supérieure en 2017 avec ce projet ambitieux : "Paris est une capitale électro comme Berlin et Londres, pourquoi ne pas développer cela à Rouen ?"

L'incroyable succès du festival s'explique bien entendu par la qualité de sa programmation.

Une programmation foisonnante.

"Il ne s'agit pas seulement d'électro pure, souligne Brian Barboyon. Dès la deuxième édition nous avons choisi d'élargir notre programmation à un certain type de rap en lien avec l'électro et le clubbing."

Le festival s'organise en trois temps : une soirée rap dans un format concert puis une deuxième soirée consacrée à la house et enfin une nuit techno. "Pour la soirée rap, nous accueillons un groupe belge, L'or du commun, Ichon et Grems qui mêlent rap et électro mais également des rappeurs du coin comme ABTP et Jeffy Hood car il est aussi important pour nous de promouvoir des talents locaux."

Pour la soirée House, les organisateurs se réjouissent de la venue de Lil Louis : "C'est un pionnier, une légende et une exclusivité du festival. Il ne se produit qu'une fois par an en France."

Enfin, pour la soirée techno, le festival accueillera la parisienne Miley Serious, la découverte de l'année, mais aussi l'anglaise Rebekah. À raison de cinq à sept groupes par soir, venus de France ou d'ailleurs, le festival donne à ses festivaliers la possibilité d'écouter des stars de l'électro d'aujourd'hui mais donne aussi sa chance à des groupes locaux.

Des moyens techniques exceptionnels

Accueilli dernièrement par le Hangar 23, le festival fait face à un afflux inespéré d'amateurs du genre et doit s'agrandir : "La jauge maximale du hangar était de 2 400 personnes et vu l'ampleur du festival, nous optons cette fois pour un chapiteau isophonique spécialement conçu pour ce type d'évènement et monté à proximité immédiate du Hangar 23. Grâce à cette nouvelle installation nous pouvons espérer accueillir plus de 5000 personnes."

Le festival bénéficie aussi du soutien technique de Julien Savary : "C'est un habitué des grosses scènes. Il a travaillé pour Les vieilles charrues, le festival Beauregard, le Zénith de Rouen et Bercy. Nous soignons particulièrement l'aspect technique car nous avons l'ambition de créer un festival de qualité. La lumière et la qualité du son sont des éléments essentiels pour la réussite d'un tel projet."

La scène est encadrée d'immenses triptyques destinés à accueillir des éléments de lumière et de son mais le spectacle est aussi dans la salle : "C'est un festival très dansant bien sûr et un puits de lumière installé sous le chapiteau met en valeur la piste de danse sur laquelle nos festivaliers peuvent se défouler."

Pratique. Du jeudi 24 au samedi 26 mai 2018, sous chapiteau, à proximité du Hangar 23 à Rouen. De 12,99 à 36,75€. festival-immersion.fr