Incidents Ajaccio – Le Havre : Édouard Philippe se dit consterné

Le Havre AC (Seine-Maritime) restera en Ligue 2 la saison prochaine. Mardi 22 mai 2018, la Ligue de football professionnel a débouté le club doyen de sa requête de victoire sur tapis vert, après les incidents qui ont émaillé sa défaite sur le terrain d'Ajaccio lors des barrages d'accession à la Ligue 1. Dans la soirée du mardi 22 mai 2018, Édouard Philippe, le Premier ministre et ancien maire du Havre, s'est exprimé sur le sujet lors d'un Facebook Live. Il se dit consterné et juge que le football a perdu.

L'accession à la Ligue 1 se jouera bien entre Ajaccio et Toulouse (match aller le mercredi 23 mai 2018 à Montpellier). La Ligue de football professionnel a rejeté mardi 22 mai 2018 la réclamation du HAC (Seine-Maritime) après les incidents ayant marqué la rencontre Ajaccio – Le Havre dimanche 20 mai 2018.

Édouard Philippe, le Premier ministre et ancien maire du Havre, s'est dit "consterné" par ces incidents et a estimé que "le football a perdu" à cette occasion. Il s'exprimait mardi 22 mai 2018 lors de son Facebook Live hebdomadaire (intervention vers 7 minutes 30 secondes).

Édouard Philippe salue les joueurs havrais

"Consterné par l'enchaînement des faits, consterné par la violence et la brutalité de l'arrivée au stade des joueurs havrais vendredi soir, consterné par la violence, la tension qui a régné aux abords du stade et dans le stade dimanche soir", a-t-il poursuivi en dénonçant "les pressions, les violences et insultes qui ont émaillé l'ensemble du match".

Édouard Philippe a par ailleurs tenu à "saluer les joueurs havrais car ils ont fait preuve d'une très grande retenue", selon lui. "J'ai hâte de lire toutes les choses qui seront publiées par la Ligue notamment pour expliquer l'ensemble des décisions qu'elle a prises. C'est difficile à comprendre pour plein de gens de bonne foi", a-t-il encore glissé.